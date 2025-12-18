ओमान में पीएम मोदी को 'ऑर्डर ऑफ ओमान' सम्मान, इस साल और किन-किन देशों ने किया सम्मानित

ओमान का यह अवॉर्ड इसके पहले क्वीन एलिजाबेथ, नेल्सन मंडेला, सम्राट अकिहितो, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला और क्वीन मैक्सिमा को दिया जा चुका है. पीएम मोदी के लिए यह 29वां वैश्विक सम्मान है. पीएम मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें दुनिया भर के देशों से इतने सर्वोच्च सम्मान मिले हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार (18 दिसंबर) के दिन भारत-ओमान संबंधों को सशक्त बनाने में उनके योगदान और नेतृत्व के लिए ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक द्वारा सर्वोच्च सम्मान जिसे ‘ऑर्डर ऑफ ओमान’ के नाम से जाना जाता है, से सम्मानित किया गया. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने इस बात की जानकारी दी. पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए सुल्तान हैथम बिन तारिक, ओमान सरकार और वहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया. सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'मैं ‘ऑर्डर ऑफ ओमान’ पा कर स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा हूं.' पीएम मोदी ने इसे भारत और ओमान के लोगों के बीच स्नेह और विश्वास का प्रतीक बताया. आइए आपको बताते हैं पीएम मोदी को इस साल किन-किन देशों ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है.
ओमान का यह अवॉर्ड इसके पहले क्वीन एलिजाबेथ, नेल्सन मंडेला, सम्राट अकिहितो, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला और क्वीन मैक्सिमा को दिया जा चुका है. पीएम मोदी के लिए यह 29वां वैश्विक सम्मान है. पीएम मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें दुनिया भर के देशों से इतने सर्वोच्च सम्मान मिले हैं. इस साल पीएम मोदी को नामीबिया, ब्राजील, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य, घाना, साइप्रस, श्रीलंका, मॉरीशस, बारबाडोस और इथियोपिया जैसे देशों में उनके सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया.
