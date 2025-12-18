Advertisement
ओमान में पीएम मोदी को 'ऑर्डर ऑफ ओमान' सम्मान, इस साल और किन-किन देशों ने किया सम्मानित

ओमान का यह अवॉर्ड इसके पहले क्वीन एलिजाबेथ, नेल्सन मंडेला, सम्राट अकिहितो, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला और क्वीन मैक्सिमा  को दिया जा चुका है.  पीएम मोदी के लिए यह 29वां वैश्विक सम्मान है. पीएम मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें दुनिया भर के देशों से इतने सर्वोच्च सम्मान मिले हैं. 

Dec 18, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार (18 दिसंबर) के दिन भारत-ओमान संबंधों को सशक्त बनाने में उनके योगदान और नेतृत्व के लिए ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक द्वारा सर्वोच्च सम्मान जिसे ‘ऑर्डर ऑफ ओमान’ के नाम से जाना जाता है, से सम्मानित किया गया. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने इस बात की जानकारी दी. पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए सुल्तान हैथम बिन तारिक, ओमान सरकार और वहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया. सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'मैं ‘ऑर्डर ऑफ ओमान’ पा कर स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा हूं.' पीएम मोदी ने इसे भारत और ओमान के लोगों के बीच स्नेह और विश्वास का प्रतीक बताया. आइए आपको बताते हैं पीएम मोदी को इस साल किन-किन देशों ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है.

  1. पीएम मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने जुलाई में सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस' देकर सम्मानित किया था. 
  2. इसी महीने त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ओआरटीटी ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, 'द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो' दे कर सम्मानित किया था.
  3. जुलाई के महीने में ही घाना के सर्वोच्च सम्मान'ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना' से नवाजे गए थे पीएम मोदी. 
  4. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका ने 5 अप्रैल के दिन पीएम मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया. श्रीलंका का ये पुरस्कार विदेश से आने वाले नेताओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है.
  5. 16 जून को साइप्रस के राष्ट्रपति महामहिम निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III' से सम्मानित किया था.
  6. बारबाडोस के पीएम मिया अमोर मोटली ने 20 नवंबर 2024 को पीएम मोदी को 'ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस' सम्मान दिया था. इस पुरस्कार को मार्च 2025 में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एवं कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने लिया था.
  7. नामीबियाई राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवा ने जुलाई में नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विचिया मिराबिलिस' से पीएम मोदी को सम्मानित किया. 
  8. 12 मार्च को पीएम मोदी को मॉरीशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन (GCSK) से नवाजा गया. यह पहला मौका था जब कोई भारतीय नेता इस सम्मान से नवाजा गया हो.
  9. 16 दिसंबर को पीएम मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से नवाजा गया है.

ओमान का यह अवॉर्ड इसके पहले क्वीन एलिजाबेथ, नेल्सन मंडेला, सम्राट अकिहितो, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला और क्वीन मैक्सिमा  को दिया जा चुका है.  पीएम मोदी के लिए यह 29वां वैश्विक सम्मान है. पीएम मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें दुनिया भर के देशों से इतने सर्वोच्च सम्मान मिले हैं.  इस साल पीएम मोदी को  नामीबिया, ब्राजील, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य, घाना, साइप्रस, श्रीलंका, मॉरीशस, बारबाडोस और इथियोपिया जैसे देशों में उनके सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया.

