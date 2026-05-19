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Hindi NewsदुनियाPM मोदी के मुंह से ये शब्द सुनकर क्यों चौंकीं आइसलैंड की पीएम, उनके देश से क्या है इसका रिश्ता?

PM मोदी के मुंह से ये शब्द सुनकर क्यों चौंकीं आइसलैंड की पीएम, उनके देश से क्या है इसका रिश्ता?

पीएम मोदी ने मंगलवार को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे इंडिया-नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया.अपने संबोधन के दौरान 'संबंध' शब्द का कई बार इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि कई नॉर्डिक भाषाओं में भी 'संबंध' का अर्थ रिश्ते, जुड़ाव और आपसी बंधन होता है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 19, 2026, 10:13 PM IST
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PM मोदी के मुंह से 'संबंध' शब्द सुनकर क्यों चौंकी आइसलैंड की पीएम, उनके देश से क्या है इसका रिश्ता?
PM मोदी के मुंह से 'संबंध' शब्द सुनकर क्यों चौंकी आइसलैंड की पीएम, उनके देश से क्या है इसका रिश्ता?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे इंडिया-नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया. इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देने पर जोर दिया गया. समिट में खासतौर पर स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास, नई तकनीक और इनोवेशन जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई. भारत और नॉर्डिक देशों के बीच रिश्तों को नई मजबूती देने के उद्देश्य से मंगलवार को आयोजित इंडिया-नॉर्डिक समिट में एक दिलचस्प भाषाई जुड़ाव चर्चा का केंद्र बन गया. 

आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रून फ्रॉस्टाडोटिर ने हिंदी शब्द 'संबंध' का खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि यह शब्द आइसलैंडिक भाषा में भी लगभग उसी भावना और अर्थ को व्यक्त करता है, जैसा हिंदी में करता है. दरअसल, पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान 'संबंध' शब्द का कई बार इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि कई नॉर्डिक भाषाओं में भी 'संबंध' का अर्थ रिश्ते, जुड़ाव और आपसी बंधन होता है. पीएम मोदी ने इसे केवल भाषाई समानता नहीं, बल्कि भारत और नॉर्डिक देशों की सोच और मूल्यों की नजदीकी का प्रतीक बताया. 

 

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पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर किया जिक्र

पीएम मोदी ने कहा, 'आज मैंने ‘संबंध’ शब्द का कई बार उपयोग किया. कई नॉर्डिक भाषाओं में इसका अर्थ कनेक्शन, रिश्ते और बंधन होता है. हिंदी में भी इसका मतलब यही है. यह सिर्फ शब्दों की समानता नहीं है, बल्कि हमारे विचारों की निकटता को दर्शाता है. हमें हर क्षेत्र में अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहिए और भारत-नॉर्डिक साझेदारी को साझा समृद्धि, नवाचार और टिकाऊ भविष्य का मॉडल बनाना चाहिए.'

जलवायु परिवर्तन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सहयोग की सहमति

PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के रिश्तों की 'गहराई और गतिशीलता' को दर्शाता है. उन्होंने लिखा कि बातचीत में टिकाऊ विकास, नवाचार, क्लीन एनर्जी, उभरती तकनीकों और शांतिपूर्ण व समृद्ध भविष्य के लिए सहयोग बढ़ाने जैसे अहम विषय शामिल रहे. इस समिट में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के नेताओं ने भाग लिया. सभी देशों ने व्यापार, जलवायु परिवर्तन से निपटने, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई.

संबंध शब्द पर आइसलैंड की पीएम ने द प्रतिक्रिया

पीएम मोदी की इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रून फ्रॉस्टाडोटिर ने कहा कि उन्हें 'संबंध' शब्द बेहद पसंद आया. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यह शब्द पूरी तरह आइसलैंडिक लगता है और लोगों के दिलों को जोड़ने की ताकत रखता है. उन्होंने कहा, 'हमने मुक्त व्यापार समझौतों और निवेश बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की. आइसलैंड से भारत में निवेश बढ़ रहा है और दोनों देश मिलकर कई क्षेत्रों में काम कर सकते हैं. लेकिन मुझे ‘संबंध’ शब्द का जिक्र जरूर करना है. यह एक बेहद खूबसूरत शब्द है. आज लोगों को सबसे ज्यादा इसी ‘संबंध’ की जरूरत है.'

इंडिया-नॉर्डिक समिट में भारत के साथ डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के नेताओं ने हिस्सा लिया. बैठक में हरित विकास, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी सहयोग और टिकाऊ भविष्य जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई. सभी देशों ने भविष्य में साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई.

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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