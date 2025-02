पीएम मोदी ने फ्रांस में वीर सावरकर को क्यों किया याद, जानें मार्सिले शहर से क्या है रिश्ता?

France: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को मार्सिले पहुंचने पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस फ्रांसीसी शहर के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि इस जगह का स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के साथ गहरा रिश्ता रहा है.

एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, 'मार्सिले में उतरा. भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में इस शहर का खास महत्व है. यहीं पर महान वीर सावरकर ने साहसी तरीके से भागने की कोशिश की थी. मैं मार्सिले के लोगों और उस वक्त के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मांग की थी कि उन्हें ब्रिटिश हिरासत में न सौंपा जाए. वीर सावरकर की बहादुरी, पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी!'

भारत सरकारी की वेबसाइट amritmahotsav.nic.in के मुताबिक, 'वीर सावरकर को नासिक षडयंत्र मामले में 1910 में लंदन में अरेस्ट किया गया था. उन्हें जब मुकदमे के लिए जहाज से भारत ले जाया जा रहा था, तो मार्सिले के पास सावरकर समुद्र में कूद गए और जहाज से होने वाली गोलीबारी का सामना करते हुए तैरकर फ्रांसीसी तट पर पहुंच गए. उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने मार्सिले में गिरफ्तार कर लिया.'

वेबसाइट आगे बताती है, 'फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांसीसी धरती पर इस गिरफ्तारी के खिलाफ हेग इंटरनेशनल कोर्ट में विरोध दर्ज कराया. इससे वीर सावरकर और अन्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली.'

At Mazargues War Cemetery, we paid homage to the brave souls who embodied valour and sacrifice. Their courage in distant lands and unwavering duty to a greater cause will forever be remembered. pic.twitter.com/sTmIJ181jK

— Narendra Modi (@narendramodi) February 12, 2025