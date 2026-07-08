/हाटकेश्वर महादेव, सोमनाथ, काशी और अब... प्रम्बानन टेंपल में बोले PM मोदी, मुस्लिम मुल्क के मंदिर की मरम्मत करेगा भारत

इसके अलावा कहा कि मेरी यात्रा का आज तीसरी दिन है लेकिन यहां के जीवन में, यहां की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल-पल अनुभव करते हैं. ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत अपने आप में, अपनत्व से जुड़ती है. मैं यहां के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है जिस प्रकार से संवारा है इसलिए मैं यहां के नागरिकों का भी और अब तक रहे सभी शासकों का भी धन्यवाद करता हूं.