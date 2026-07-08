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हाटकेश्वर महादेव, सोमनाथ, काशी और अब... प्रम्बानन टेंपल में बोले PM मोदी, मुस्लिम मुल्क के मंदिर की मरम्मत करेगा भारत

PM Modi: पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं. यहां पर पीएम ने 1,000 साल पुराने दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसर के संरक्षण (मरम्मत और देखभाल) के लिए एक नई परियोजना की शुरुआत की.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 08, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:53 PM IST
हाटकेश्वर महादेव, सोमनाथ, काशी और अब... प्रम्बानन टेंपल में बोले PM मोदी, मुस्लिम मुल्क के मंदिर की मरम्मत करेगा भारत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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