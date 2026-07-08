/हाटकेश्वर महादेव, सोमनाथ, काशी और अब... प्रम्बानन टेंपल में बोले PM मोदी, मुस्लिम मुल्क के मंदिर की मरम्मत करेगा भारत

Prambanan Temple: पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं. यहीं से आज पीएम ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे. ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले पीएम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर पहुंचे हैं. जावा द्वीप पर स्थित, नौवीं शताब्दी का एक भव्य और विशाल हिंदू मंदिर परिसर है. इस मंदिर के संरक्षण और मरम्मत की शुरुआत हुई है, जिसमें भारत भी सहयोग करेगा.
प्रधानमंत्री 1,000 साल पुराने दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसर के संरक्षण (मरम्मत और देखभाल) के लिए एक नई परियोजना की शुरुआत की. लगभग 40 हेक्टेयर में फैले इस पुराने कंपाउंड में लगभग 240 मंदिर थे, जो आज भी इंडोनेशिया के सबसे खास सांस्कृतिक स्थल में से एक है.
यहां पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि मेरे परम मित्र और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो और उनके साथ यहां आए हुए मंत्री परिषद के सभी वरिष्ठ साथी, इंडोनेशिया और भारत के मेरे भाई-बहनों ये मेरा सौभाग्य है कि कहीं न कहीं मुझे शिव जी से जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है.
पीएम ने आगे कहा मेरा जन्म वडनगर में हुआ और वहां पर हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है. सोमनाथ जो गुजरात की धरती है जिसकी विकास में मेरी सीधी जिम्मेदारी है और राजनीति कार्य क्षेत्र काशी, काशी विश्वनाथ महादेव उनके आर्शीवाद मुझ पर निरंतर बने रहे हैं. आज यहां पर आकर एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पूर्णोधार और उसका नवीनीकरण का काम और उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला. मैं अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं.
योग्याकार्ता (इंडोनेशिया): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा," मेरी यात्रा का आज तीसरी दिन है लेकिन यहां के जीवन में, यहां की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल-पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत अपने आप में, अपनत्व से जुड़ती… pic.twitter.com/fgAUrHABFC
इसके अलावा कहा कि मेरी यात्रा का आज तीसरी दिन है लेकिन यहां के जीवन में, यहां की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल-पल अनुभव करते हैं. ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत अपने आप में, अपनत्व से जुड़ती है. मैं यहां के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है जिस प्रकार से संवारा है इसलिए मैं यहां के नागरिकों का भी और अब तक रहे सभी शासकों का भी धन्यवाद करता हूं.