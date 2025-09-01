'कठिन समय में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं भारत-रूस...,' SCO समिट में मोदी-पुतिन की बैठक, 5 बड़ी बातों पर की चर्चा
Hindi Newsदुनिया

PM Modi-Putin Talks In SCO Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच  SCO शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय बैठक हुई.    

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 01, 2025, 02:21 PM IST
SCO Summit 2025: चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है. सोमवार 1 सितंबर 2025 को सम्मेलन में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विश्व में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है. पीएम ने कहा कि भारत और रूस हर कठिन समय में एकसाथ चलते हैं.     

मोदी ने की पुतिन की सराहना 
पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा,' मुझे हमेशा लगता है कि आपसे मिलना एक यादगार बैठक होती है. हमें कई विषयों पर जानकारी साझा करने का अवसर मिला है. हम लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च-स्तरीय बैठकें हुई हैं. इस साल दिसंबर में होने वाले हमारे 23वें शिखर सम्मेलन के लिए 140 करोड़ भारतीय आपका उत्सुकतापूर्वक इंतजार कर रहे हैं. यह हमारी विशेष साझेदारी की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है.'  

ये भी पढ़ें- वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का डर! भारत-चीन और रूस की तिकड़ी से टेंशन में आए ट्रंप, US एंबेसी ने किया ये काम

'कठिन समय में कंधा मिलाकर चलते हैं भारत-रूस...' 
पीएम ने दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं. हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि विश्व में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है. पीएम ने आगे कहा,' हम यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल ही में हम शांति के लिए सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं. हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे. संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है.'  

ये भी पढ़ें- SCO Summit 2025: 'कीव में संकट के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार...', तियानजिन में पुतिन ने उठाया रूस-यूक्रेन जंग का मुद्दा

एक ही कार में सवार हुए मोदी-पुतिन 
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन SCO शिखर सम्मेलन के समापन के बाद द्विपक्षीय बैठक के लिए एक ही कार में सवार होकर मीटिंग में पहुंचे. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर फोटो शेयर करते हुए लिखा,' SCO शिखर सम्मेलन के बाद मैं और राष्ट्रपति पुतिन साथ में द्विपक्षीय बैठक के स्थान पर गए. उनके साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है.' (इनपुट--आईएएनएस)  

FAQ 

पीएम मोदी ने क्या कहा?
पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस हर कठिन समय में एकसाथ चलते हैं और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग विश्व में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है. 

यूक्रेन संघर्ष पर क्या बोले पीएम मोदी?
पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर लगातार चर्चा करते रहे हैं और सभी पक्षों से रचनात्मक रूप से आगे बढ़ने का आह्वान किया. 

