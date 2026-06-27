/सेशेल्स के रास्ते समंदर में बढ़ेगा भारत का दबदबा, चीन के ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ का निकलेगा तोड़?

PM Modi Seychelles visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स में हैं. उनका ये दौरा कई मायनों में खास है. 2026 देशों की दोस्ती और सांस्कृतिक रिश्तों का गोल्डन जुबली समारोह वाला साल है. वहां पहुंचने के पहले ही पीएम मोदी ने सेशेल्स को भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी बताते हुए कहा था कि उनकी यात्रा नई दिल्ली के विजन MAHASAGAR और ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी.'
भारतीय विदेश मंत्रालय यानी एमईए (MEA) ने बयान जारी करके पीएम मोदी का कार्यक्रम साझा किया है. प्रधानमंत्री सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. दोनों भारत-सेशेल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा, विकास सहयोग, क्षमता निर्माण और रणनीतिक रक्षा साझेदारी शामिल हैं. इसके अलावा क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी.
भारत और सेशेल्स दोनों समुद्री देश हैं. सेशेल्स की रणनीतिक लोकेशन इसे खास बनाती है जो भारत के लिए मुफीद है. हिंद महासागर के पश्चिमी छोर पर स्थित सेशेल्स, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति की देसी काट के लिए बेहद जरूरी है. सेशल्स वैसे तो अफ्रीका का सबसे छोटा देश है जो समुद्री ट्रेड रूट्स के बीच स्थित है.
समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से ये जगह काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. सेशल्स लंबे समय से भारत के हिंद महासागर पॉलिसी का अहम पार्टनर रहा है.
पिछले कुछ सालों से चीन ने कई तटीय देशों पर निवेश किया है. लिहाजा बीजिंग के विस्तारवादी मंसूबों को काटने के लिए भारत सेशल्स के साथ लगातार सहयोग बढ़ा रहा है. चीन ने ग्वादर, हंबनटोटा, जिबूती जैसे स्थानों पर निवेश कर अपनी समुद्री पहुंच बढ़ाई है. इसके लिए उसने एशिया और अफ्रीका के आसपास कई महत्वपूर्ण समुद्री ठिकानों और बंदरगाहों में निवेश किया है, जिससे उसकी समुद्री पहुंच और व्यापारिक सुरक्षा मजबूत होती है. इन ठिकानों को जोड़कर बने एक पूरे क्षेत्र को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है.
आम बोलचाल की भाषा में समझें तो समंदर से मोती निकलते हैं. चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है. इसलिए चीन का ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ (String of Pearls) एक रणनीति एक भू-रणनीतिक (geopolitical) शब्द है, जिसका इस्तेमाल चीन के उन सभी समुद्री बंदरगाहों और सैन्य-संबंधी सुविधाओं के नेटवर्क की स्टडी करने के लिए किया जाता है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में फैले हैं.
ग्वादर पोर्ट — चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से जुड़ा बंदरगाह
हंबनटोटा पोर्ट — चीन के निवेश से विकसित हुआ श्रीलंका में स्थित बंदरगाह.
क्यौकप्यू पोर्ट — बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद महत्वपूर्ण स्थान.
जिबूती — चीन का पहला विदेशी सैन्य अड्डा.
हिंद महासागर के अन्य तटीय देशों में बंदरगाह और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं.
भारत की चिंता यह है कि चीन के ये मोती (ठिकाने) भविष्य में चीन को हिंद महासागर में ज्यादा नौसैनिक मौजूदगी दे सकते हैं. यहां के समुद्री व्यापार मार्गों पर चीनी प्रभाव बढ़ सकता है। चीन, समंदर में रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है. हंबन टोटा पोर्ट के जरिए श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर चीन, आए दिन भारत की निगरानी/जासूसी करने की कोशिश करता है. पाकिस्तान पहले से उसके कर्ज के बोझ से दबा है.
इसलिए भारत SAGAR (Security and Growth for All in the Region), क्वाड (QUAD) यानी भारत-ऑस्ट्रेलिया-जापान और अमेरिका के साथ संगठन बनाकर चीन की काट तलाश रहा है. इसके साथ भारत लगातार सेशेल्स, मॉरीशस जैसे द्वीपीय देशों के साथ भी लगातार समुद्री साझेदारी बढ़ा रहा है.
हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र भारत-सेशेल्स संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. पीएम मोदी की यात्रा दोनों देशों के मजबूत संबंधों को और आगे बढ़ाने के साथ आपसी सहयोग के नए अवसर खोलने की दिशा में काफी अहम मानी जा रही है.