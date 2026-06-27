Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /Explainer
  • /सेशेल्स के रास्ते समंदर में बढ़ेगा भारत का दबदबा, चीन के ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ का निकलेगा तोड़?

सेशेल्स के रास्ते समंदर में बढ़ेगा भारत का दबदबा, चीन के ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ का निकलेगा तोड़?

String of Pearls: चीन ने एशिया और अफ्रीका के आसपास कई महत्वपूर्ण समुद्री ठिकानों और बंदरगाहों में निवेश किया है, जिससे उसकी समुद्री पहुंच और व्यापारिक सुरक्षा मजबूत हुई है. इन ठिकानों से जुड़ी बीजिंग की रणनीति को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी उसकी कथित मोतियों की माला कहा जाता है.

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Jun 27, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:36 PM IST
सेशेल्स के रास्ते समंदर में बढ़ेगा भारत का दबदबा, चीन के ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ का निकलेगा तोड़?
Image Credit: ai photo Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shwetank Ratnamber

Shwetank Ratnamber

'श्वेतांक रत्नाम्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 22 वर्षों से ज्यादा का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (देश-दुनिया) खबरों की डेस्क पर कार्यरत हैं. समसामयिक मुद्दों, वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर गहरी समझ रखने वाले श्वेतांक जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राजनीतिक समीकरणों का सटीक विश्लेषण करने के विशेषज्ञ हैं.

Zee News डिजिटल से पहले उन्होंने ज़ी मीडिया नेटवर्क के ग्लोबल न्यूज़ चैनल 'WION' के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने 'Gravitas', 'The West Asia Post' और 'One Africa' जैसे कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइम-टाइम शोज़ के हिंदी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन में अहम भूमिका निभाई. 2004 से शुरू हुए अपने पत्रकारिता करियर में श्वेतांक ने रिपोर्टिंग और एंकरिंग के साथ-साथ चार लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की व्यापक ग्राउंड कवरेज की है. 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नई दिल्ली से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा के बाद मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' (PCI) के सम्मानित सदस्य हैं.

आप श्वेतांक रत्नाम्बर से सीधे shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), मेटा (फेसबुक) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.'

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
घर की दीवारों का रंग बिगाड़ सकता है आपका भाग्य, जानिए किस कमरे और दिशा के लिए कौन...
vastu color tips18 min ago
2
Subhash Ghai24 min ago
3
Rules Changing From 1st July 202632 min ago
4
Marcelo Bielsa32 min ago
5
Gen Z office culture38 min ago