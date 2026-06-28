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'हम अजनबी नहीं, पुराने दोस्त हैं...', PM मोदी ने 1770 से जोड़ दिया भारत-सेशेल्स का रिश्ता

PM Modi Seychelles Visit: पीएम मोदी ने अपनी सेशेल्स यात्रा के दूसरे दिन अपने महासागर विजन पर बातचीत की. इसका मकसद अलग-अलग क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और ओवरऑल प्रोग्रेस है. इसके अलावा पीएम ने सेशेल्स के नेशनल असेंबली में संबोधित करते हुए दोनों देशों के एतिहासिक संबंध को लेकर भी बातचीत की.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 28, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:50 PM IST
'हम अजनबी नहीं, पुराने दोस्त हैं...', PM मोदी ने 1770 से जोड़ दिया भारत-सेशेल्स का रिश्ता
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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