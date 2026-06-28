'हम अजनबी नहीं, पुराने दोस्त हैं...', PM मोदी ने 1770 से जोड़ दिया भारत-सेशेल्स का रिश्ता

पीएम ने विधानसभा में भारत-सेशेल्स की दोस्ती को लेकर कहा,' हमारी मित्रता 50 साल पहले राजनयिक संबंधों की स्थापना के साथ शुरू नहीं हुई थी. इसकी शुरुआत उससे भी पहले अगस्त 1770 में हुई थी. उस समय सेंट ऐनी आइलैंड पर पहुंचे जहाज़ 'थेलेमाक' (Thélemaque) में सवार लोगों में 5 भारतीय भी शामिल थे. उस यात्रा ने उन अनेक लोगों के लिए रास्ता दिखाया, जो बाद में यहां आए. समय के साथ उनकी कहानियां आधुनिक सेशेल्स के इतिहास का हिस्सा बन गईं. यह हमें याद दिलाता है कि हमारे बीच के संबंध सरकारों ने नहीं बनाए, बल्कि इन्हें लोगों ने स्थापित किया, परिवारों ने सहेजा और पीढ़ियों ने आगे बढ़ाया. हिंद महासागर ने यह संभव बनाया. हिंद महासागर भारत और सेशेल्स को अलग नहीं करता, बल्कि हमें जोड़ता है. यही कारण है कि हम एक-दूसरे से अजनबियों की तरह नहीं, बल्कि पुराने मित्रों की तरह मिलते हैं.'