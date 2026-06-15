PM Modi Slovakia Visit: पीएम मोदी फ्रांस के बाद अब स्लोवाकिया के दौरे पर पहुंचे हैं. यहां की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री का जोर-शोर से स्वागत किया गया. इसके अलावा पीएम को ट्रेडीशनल स्लोवाक कस्टम के तहत रोटी और नमक भी भेंट किया गया. इसे स्लोवाकिया में सम्मान, सद्भावना और आतिथ्य ( Hospitality) का प्रतीक माना जाता है.
पीएम मोदी की ब्रातिस्लावा की ऐतिहासिक यात्रा में सबसे आकर्षण का केंद्र एक लोकल स्लोवाकियन बैंड था, जिसने प्राचीन संस्कृत मंत्रों का प्रदर्शन किया. पीएम ने सेंट्रल यूरोप में भारत की आध्यात्मिक विरासत को जीवित रखने के लिए इस बैंड की प्रशंसा की.
बता दें कि यह स्लोवाक बैंड महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर है. इस बैंड को पीएम मोदी के होटल में वेलकम रिसेप्शन में परफॉर्म देने के लिए इनवाइट किया गया था. टॉप डिप्लोमैट्स और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों समेत मौजूद दर्शकों के लिए बैंड ने पारंपरिक भारतीय कीर्तन की प्रस्तुति दी.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi witnesses a spiritual performance by the Slovakian musical group, Mahadeva Kirtan Projekt, as he arrives at a hotel in Bratislava, Slovakia
(Source: ANI/DD) pic.twitter.com/E9mfgRwEqK
— ANI (@ANI) June 14, 2026
पीएम मोदी ने इस प्रस्तुति को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा,' महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट एक सराहनीय पहल है, जो भारत और स्लोवाकिया के बीच अटूट सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है. कल ब्रातिस्लावा में, मैंने इस टीम का प्रदर्शन देखा. यह प्रशंसनीय है कि वे भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं, संस्कृत मंत्रों और भारत से संबंधित अन्य पहलुओं से गहराई से प्रेरित हैं. मैं मारेक जिलिनेक और पूरी टीम को उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं.'
The Mahadeva Kirtan Project is a commendable initiative that showcases the enduring cultural bonds between India and Slovakia.
In Bratislava yesterday, witnessed a performance by this team. It is appreciable how they are deeply inspired by Indian spiritual traditions, Sanskrit… pic.twitter.com/iu1Zu9DBf9
— Narendra Modi (@narendramodi) June 15, 2026
बता दें कि महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट एक पेशेवर स्लोवाक ड्रमर और पर्कशनिस्ट मारेक जिलिनेक की क्रिएटिविटी का नतीजा है. उन्होंने अपनी प्रस्तुति के बाद बताया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ उनका गहरा जुड़ाव भारत की एक यात्रा के दौरान शुरू हुआ, जहां उनका परिचय मंत्रों से हुआ.
#WATCH | Bratislava, Slovakia | Drummer and percussionist Marek Žilinec, founder of the Slovak musical and spiritual ensemble, Mahadeva Kirtan Projekt, says, "It was an honour and we are thankful that we could play for him (PM Modi). I am thankful to the Embassy of India in… https://t.co/oZuXvOgXSi pic.twitter.com/UdR207G60A
— ANI (@ANI) June 14, 2026
उन्होंने कहा,' जब मैंने पहली बार भारत का दौरा किया और वहां के आध्यात्मिक संगीत और मंत्रों को सुना, तो मुझे मंत्रों का चमत्कारिक अनुभव हुआ. इसने मुझे प्रेरणा दी, ऐसी प्रेरणा जो मुझे बाकी किसी संगीत से नहीं मिलती.' मारेक जिलिनेक ने पीएम मोदी के सामने अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बात करते हुए कहा,' यह हमारे लिए सम्मान की बात थी और हम आभारी हैं कि हमें उनके मोदी लिए परफॉर्म करने का मौका मिला. मैं स्लोवाकिया में भारतीय दूतावास का भी आभारी हूं कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया.'