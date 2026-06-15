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क्या है महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट, जिससे स्लोवाकिया में गूंजे संस्कृत मंत्र; पीएम मोदी भी हुए कायल


PM Modi In Slovakia: स्लोवाकिया में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान वहां के लोकल बैंड महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट ने पीएम के स्वागत में अपनी प्रस्तुति दी. पीएम मोदी ने इस अद्भुत परफॉर्मंस के लिए बैंड की तारीफ भी की.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 15, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:18 PM IST
क्या है महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट, जिससे स्लोवाकिया में गूंजे संस्कृत मंत्र; पीएम मोदी भी हुए कायल

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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