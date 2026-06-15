उन्होंने कहा,' जब मैंने पहली बार भारत का दौरा किया और वहां के आध्यात्मिक संगीत और मंत्रों को सुना, तो मुझे मंत्रों का चमत्कारिक अनुभव हुआ. इसने मुझे प्रेरणा दी, ऐसी प्रेरणा जो मुझे बाकी किसी संगीत से नहीं मिलती.' मारेक जिलिनेक ने पीएम मोदी के सामने अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बात करते हुए कहा,' यह हमारे लिए सम्मान की बात थी और हम आभारी हैं कि हमें उनके मोदी लिए परफॉर्म करने का मौका मिला. मैं स्लोवाकिया में भारतीय दूतावास का भी आभारी हूं कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया.'