आतंकवाद पर करारा प्रहार, इजरायल पर लुटाया प्यार...नेसेट में नेतन्याहू के सामने 7 अक्टूबर के हमले पर क्या बोले PM मोदी?

PM Modi Speech in Israel Parliament in Hindi: नौ साल बाद इजरायल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का नेतन्याहू सरकार ने जबरदस्त स्वागत किया है. खुद पीएम नेतन्याहू अपनी पत्नी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ तेल अवीव हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव किया. अब पीएम मोदी इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित किया.उन्हें सुनने के लिए इजरायल के पक्ष-विपक्ष दोनों के नेता बड़ी संख्या में संसद पहुंचे.

'इस सदन के सामने खड़ा होना मेरे लिए सौभाग्य की बात'

इजरायल की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'इस प्रतिष्ठित सदन के सामने खड़ा होना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है. मैं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर और एक पुरानी सभ्यता के प्रतिनिधि के तौर पर दूसरी सभ्यता को संबोधित करते हुए ऐसा कर रहा हूं. मैं अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों का अभिवादन और दोस्ती, सम्मान और साझेदारी का संदेश लाया हूं.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेसेट में कहा, '...मेरा जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भारत ने इजरायल को आधिकारिक मान्यता दी थी यानी 17 सितंबर, 1950 को. मैं भारत के लोगों की तरफ से हर उस जान और हर उस परिवार के लिए गहरी संवेदनाएं रखता हूं, जिनकी दुनिया 7 अक्टूबर को हमास के बेरहम आतंकवादी हमले में तबाह हो गई. हम आपका दर्द समझते हैं, हम आपके दुख में शामिल हैं. भारत इस समय और आगे भी पूरे भरोसे के साथ इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है.'

शांति का रास्ता आसान नहीं होता- पीएम मोदी

गाजा पीस इनिशिएटिव की चर्चा करते हुए पीएम मोदी बोले, '...गाजा पीस इनिशिएटिव, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंज़ूरी दी थी, एक रास्ता दिखाता है. भारत ने इस पहल के लिए अपना पक्का समर्थन जताया है. हमारा मानना ​​है कि इसमें इस इलाके के सभी लोगों के लिए एक सही और टिकाऊ शांति का वादा है, जिसमें फ़िलिस्तीन मुद्दे को सुलझाना भी शामिल है. हमारी सभी कोशिशें समझदारी, हिम्मत और इंसानियत से चलें. शांति का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन भारत इस इलाके में बातचीत, शांति और स्थिरता के लिए आपके और दुनिया के साथ है.'

आतंकवाद पर करारा वार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'कोई भी वजह आम लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती. कोई भी चीज़ आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती. भारत ने भी लंबे समय तक आतंकवाद का दर्द सहा है. हमें 26/11 के मुंबई हमले में इजरायली नागरिकों समेत बेगुनाहों की जान जाने की याद है. आपकी तरह, हमारी भी आतंकवाद के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है.'

'यहूदी समुदाय भारत में बिना जुल्म के रहते आए'

भारत में रह रहे यहूदियों की स्थिति के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री बोले, '...यहूदी समुदाय भारत में बिना किसी ज़ुल्म या भेदभाव के रहते आए हैं. उन्होंने अपने धर्म को बचाए रखा है और समाज में पूरी तरह से हिस्सा लिया है...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले कुछ सालों से, 'भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी रहा है. जल्द ही, हम दुनिया की टॉप तीन इकॉनमी में शामिल होंगे. पिछले कुछ सालों में, भारत ने दूसरे देशों के साथ कई जरूरी ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं. हमारी टीमें एक बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं.'

मैं आपकी इस यात्रा से बेहद प्रभावित- नेतन्याहू

इससे पहले संसद में पीएम मोदी का स्वागत करते हुए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, '...मुझे आपको बताना होगा, नरेंद्र, मेरे प्रिय मित्र. मैं आज आपकी इस यात्रा से बहुत गहराई से, बहुत गहराई से प्रभावित हूं. मैं आपकी इस यात्रा से इससे अधिक कभी प्रभावित नहीं हुआ जितना आज हुआ हूं. इज़राइल के एक महान मित्र, भारतीय-इज़रायली गठबंधन के एक महान समर्थक. विश्व मंच पर एक महान नेता के साथ यरूशलम में आपका स्वागत है, मेरे प्रिय मित्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपका प्रतिष्ठित प्रतिनिधिमंडल.'

नेतन्याहू ने आगे कहा, 'मैं लगभग यह कहने की हिम्मत करूंगा कि दोस्त से भी अधिक, एक भाई. अब जब आप पिछली बार यहां थे, हम दोनों भूमध्य सागर के तट पर थे. तब मैंने कहा था, क्यों न हम अपने जूते उतार दें और पानी में चले जाएं?... हम पानी पर नहीं चले, लेकिन उसके बाद से हमने चमत्कार किए हैं. क्योंकि हमने जो किया है, वह यह है कि हमने अपना व्यापार दोगुना कर दिया है. सहयोग को तिगुना कर दिया है और समझ को चौगुना कर दिया है.'

'प्रधानमंत्री मोदी का गले लगना कुछ खास है'

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'हम दोनों के बीच व्यक्तिगत और दोनों देशों व हमारे लोगों के बीच एक शानदार दोस्ती रही है. आज सुबह, मेरी पत्नी सारा और मैंने एयरपोर्ट पर आपका स्वागत किया. जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे आए, हमने एक-दूसरे को गले लगा लिया. प्रधानमंत्री मोदी का गले लगना कुछ खास है. इसे मोदी हग कहा जाता है. यह दुनिया भर में मशहूर है. और जब आप किसी को करीब से सच में गले लगाते हैं, तो आप जानते हैं कि यह कोई दिखावा नहीं है. यह असल है. इसे मोदी हग कहा जाता है.'