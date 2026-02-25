Advertisement
trendingNow13122588
Hindi Newsदुनियाआतंकवाद पर करारा प्रहार, इजरायल पर लुटाया प्यार...नेसेट में नेतन्याहू के सामने 7 अक्टूबर के हमले पर क्या बोले PM मोदी?

आतंकवाद पर करारा प्रहार, इजरायल पर लुटाया प्यार...नेसेट में नेतन्याहू के सामने 7 अक्टूबर के हमले पर क्या बोले PM मोदी?

PM Modi Speech in Israel Parliament: पीएम मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर इजरायल पहुंचे हैं. उनकी यह यात्रा 9 साल बाद हो रही है. वे इससे पहले 2017 में इजरायल की यात्रा पर गए थे. इसके बाद अब वे फिर इजरायल की यात्रा पर गए हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 25, 2026, 09:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आतंकवाद पर करारा प्रहार, इजरायल पर लुटाया प्यार...नेसेट में नेतन्याहू के सामने 7 अक्टूबर के हमले पर क्या बोले PM मोदी?

PM Modi Speech in Israel Parliament in Hindi: नौ साल बाद इजरायल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का नेतन्याहू सरकार ने जबरदस्त स्वागत किया है. खुद पीएम नेतन्याहू अपनी पत्नी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ तेल अवीव हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव किया. अब पीएम मोदी इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित किया.उन्हें सुनने के लिए इजरायल के पक्ष-विपक्ष दोनों के नेता बड़ी संख्या में संसद पहुंचे.

'इस सदन के सामने खड़ा होना मेरे लिए सौभाग्य की बात'

इजरायल की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'इस प्रतिष्ठित सदन के सामने खड़ा होना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है. मैं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर और एक पुरानी सभ्यता के प्रतिनिधि के तौर पर दूसरी सभ्यता को संबोधित करते हुए ऐसा कर रहा हूं. मैं अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों का अभिवादन और दोस्ती, सम्मान और साझेदारी का संदेश लाया हूं.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेसेट में कहा, '...मेरा जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भारत ने इजरायल को आधिकारिक मान्यता दी थी यानी 17 सितंबर, 1950 को. मैं भारत के लोगों की तरफ से हर उस जान और हर उस परिवार के लिए गहरी संवेदनाएं रखता हूं, जिनकी दुनिया 7 अक्टूबर को हमास के बेरहम आतंकवादी हमले में तबाह हो गई. हम आपका दर्द समझते हैं, हम आपके दुख में शामिल हैं. भारत इस समय और आगे भी पूरे भरोसे के साथ इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है.'

Add Zee News as a Preferred Source

शांति का रास्ता आसान नहीं होता- पीएम मोदी 

गाजा पीस इनिशिएटिव की चर्चा करते हुए पीएम मोदी बोले, '...गाजा पीस इनिशिएटिव, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंज़ूरी दी थी, एक रास्ता दिखाता है. भारत ने इस पहल के लिए अपना पक्का समर्थन जताया है. हमारा मानना ​​है कि इसमें इस इलाके के सभी लोगों के लिए एक सही और टिकाऊ शांति का वादा है, जिसमें फ़िलिस्तीन मुद्दे को सुलझाना भी शामिल है. हमारी सभी कोशिशें समझदारी, हिम्मत और इंसानियत से चलें. शांति का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन भारत इस इलाके में बातचीत, शांति और स्थिरता के लिए आपके और दुनिया के साथ है.'

आतंकवाद पर करारा वार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'कोई भी वजह आम लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती. कोई भी चीज़ आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती. भारत ने भी लंबे समय तक आतंकवाद का दर्द सहा है. हमें 26/11 के मुंबई हमले में इजरायली नागरिकों समेत बेगुनाहों की जान जाने की याद है. आपकी तरह, हमारी भी आतंकवाद के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है.'

'यहूदी समुदाय भारत में बिना जुल्म के रहते आए'

भारत में रह रहे यहूदियों की स्थिति के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री बोले, '...यहूदी समुदाय भारत में बिना किसी ज़ुल्म या भेदभाव के रहते आए हैं. उन्होंने अपने धर्म को बचाए रखा है और समाज में पूरी तरह से हिस्सा लिया है...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले कुछ सालों से, 'भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी रहा है. जल्द ही, हम दुनिया की टॉप तीन इकॉनमी में शामिल होंगे. पिछले कुछ सालों में, भारत ने दूसरे देशों के साथ कई जरूरी ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं. हमारी टीमें एक बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं.'

 

मैं आपकी इस यात्रा से बेहद प्रभावित- नेतन्याहू

इससे पहले संसद में पीएम मोदी का स्वागत करते हुए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, '...मुझे आपको बताना होगा, नरेंद्र, मेरे प्रिय मित्र. मैं आज आपकी इस यात्रा से बहुत गहराई से, बहुत गहराई से प्रभावित हूं. मैं आपकी इस यात्रा से इससे अधिक कभी प्रभावित नहीं हुआ जितना आज हुआ हूं. इज़राइल के एक महान मित्र, भारतीय-इज़रायली गठबंधन के एक महान समर्थक. विश्व मंच पर एक महान नेता के साथ यरूशलम में आपका स्वागत है, मेरे प्रिय मित्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपका प्रतिष्ठित प्रतिनिधिमंडल.'

नेतन्याहू ने आगे कहा, 'मैं लगभग यह कहने की हिम्मत करूंगा कि दोस्त से भी अधिक, एक भाई. अब जब आप पिछली बार यहां थे, हम दोनों भूमध्य सागर के तट पर थे. तब मैंने कहा था, क्यों न हम अपने जूते उतार दें और पानी में चले जाएं?... हम पानी पर नहीं चले, लेकिन उसके बाद से हमने चमत्कार किए हैं. क्योंकि हमने जो किया है, वह यह है कि हमने अपना व्यापार दोगुना कर दिया है. सहयोग को तिगुना कर दिया है और समझ को चौगुना कर दिया है.'

'प्रधानमंत्री मोदी का गले लगना कुछ खास है'

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'हम दोनों के बीच व्यक्तिगत और दोनों देशों व हमारे लोगों के बीच एक शानदार दोस्ती रही है. आज सुबह, मेरी पत्नी सारा और मैंने एयरपोर्ट पर आपका स्वागत किया. जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे आए, हमने एक-दूसरे को गले लगा लिया. प्रधानमंत्री मोदी का गले लगना कुछ खास है. इसे मोदी हग कहा जाता है. यह दुनिया भर में मशहूर है. और जब आप किसी को करीब से सच में गले लगाते हैं, तो आप जानते हैं कि यह कोई दिखावा नहीं है. यह असल है. इसे मोदी हग कहा जाता है.'

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

pm modi israel visit 2026India Israel News in Hindi

Trending news

चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
Indian diplomacy
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
Nitesh Rane
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
भारत का बजा डंका, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?
Dr Abhijat Sheth
भारत का बजा डंका, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?
बंगाल में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश! पटरी पर 'बम' मिलने से हरकत में अफसर
West Bengal
बंगाल में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश! पटरी पर 'बम' मिलने से हरकत में अफसर
'फरवरी में अप्रैल का एहसास', कश्मीर में इतिहास की पहली विंटर हीटवेव ने तोड़े रिकॉर्ड
Kashmir Heatwave 2026
'फरवरी में अप्रैल का एहसास', कश्मीर में इतिहास की पहली विंटर हीटवेव ने तोड़े रिकॉर्ड
दिल्ली के बाद अब कांग्रेसियों का केरल में उत्पात, स्वास्थ्य मंत्री वीना हुईं घायल
kerala news in hindi
दिल्ली के बाद अब कांग्रेसियों का केरल में उत्पात, स्वास्थ्य मंत्री वीना हुईं घायल
इंडिगो की फ्लाइट में 5 घंटे फंसे रहे 200 यात्री, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल
IndiGo
इंडिगो की फ्लाइट में 5 घंटे फंसे रहे 200 यात्री, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल
6 घंटे में दिल्ली से जम्मू, मिली बड़ी सौगात;कब से खुलेगा देश का धार्मिक एक्सप्रेसवे?
Delhi Amritsar Katra Expressway
6 घंटे में दिल्ली से जम्मू, मिली बड़ी सौगात;कब से खुलेगा देश का धार्मिक एक्सप्रेसवे?
'साजिश के सबूत के बाद भी FIR क्यों नहीं?', रोहित पवार और पुलिस की तीखी झड़प
Ajit Pawar death case
'साजिश के सबूत के बाद भी FIR क्यों नहीं?', रोहित पवार और पुलिस की तीखी झड़प
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
Telangana Crime News
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत