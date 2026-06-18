PM Modi Paris speech: पीएम मोदी ने फ्रांस में अपने दौरे की समाप्ति से पहले पेरिस में स्पीच दे रहे हैं. पीएम मोदी ने इस स्पीच में अपने 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया है. पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा, 'आत्मीय स्वागत के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता साथियों आज मैं ऐसे समय में पास आया हूं. जब कुछ ही दिन पहले हमारी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए. प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का सौभाग्य रहा. यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया.'
उन्होंने कहा, 'मेरी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष 140 करोड़ भारतीयों के अद्भुत समर्थ के रहे हैं. 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है यूनिवर्सिटी की संख्या भी दोगुनी होगी. कंस्ट्रक्शन की स्पीड तीन गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क गुना बड़ा हो गया है.'
पीएम मोदी ने बताया कि भारत में कितने बड़े स्केल पर काम हो रहा है पिछले 12 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट 35 गुना यानी 35 टाइम बढ़ गया है और एक फैक्ट सुनिए भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है हंड्रेड टाइम भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है.
पीएम मोदी ने आगे कहा, 'देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं. इसी प्रगति का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है. आज भारत की कहानी सिर्फ इकोनामिक प्रोग्रेस की कहानी नहीं, बल्कि सोशल ट्रांसफॉरमेशन की भी कहानी है. 'बीते 12 साल देश में 25 करोड़ लोग भी हैरान हो जाएंगे. 25 करोड़ लोग भारत में गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं. जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है.'
पीएम मोदी ने बताया, 'फ्रांस में जितने घर हैं. पूरे फ्रांस में कुल जितने घर हैं, 12 वर्षों में हमने जरूरतमंदों के लिए बनाए हैं. अब हर परिवार के पास, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हो, उसके पास अपना बैंक अकाउंट है. भारत का फाइनेंशियल इंक्लूजन सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का अभियान बन गया है. साथियों उपलब्धियों में एक उपलब्धि ऐसी भी है जिसे किसी आंकड़े या अंकों से नहीं मापा जा सकता, वो है 140 करोड़ भारतीयों का आत्म विश्वास.'
पीएम मोदी ने कहा, 'आज भारत का किसान नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है. भारत की महिलाएं नए नेतृत्व का परिचय दे रही हैं. भारत की एस्पिरेशन को नई बुलंदी देने का कालखंड रहा है. आज दूर दराज के गांव तक आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं. वहां पर बिजली है, इंटरनेट है यानी कि डिजिटल सेवाओं की पूरी दुनिया गांवों में भी मौजूद है. वहां बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं. मोबाइल फोन ने नागरिकों को अनेक सुविधाओं से कनेक्ट कर दिया है. हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे डेरी फार्मर, हमारी महिलाएं, हमारे स्टूडेंट सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्त हो रहे हैं और अपने लिए नए अवसर बना रहे हैं. आज आपने 125 करोड़ से अधिक आधार आईडी के बारे में सुना लेकिन आज भारत सिर्फ पहचान को डिजिटल नहीं बना रहा आज करीब 90 करोड़ भारतीयों की यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जा चुकी है.इससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में बड़ा सुधार आया है.'
पीएम मोदी ने कहा, 'यह सब करोड़ों लोगों के जीवन का सामान्य हिस्सा बनता जा रहा है और आपको गर्व होगा साथी यही नए भारत की पहचान है. जो कभी सपना था सच्चाई है जो कभी नामुमकिन लगता था मुमकिन हुआ और यह करने के पीछे सबसे बड़ी ताकत क्या है? किसकी वजह से सब संभव हुआ, यह मोदी के कारण नहीं होता. ये भारत की जनता की ताकत है, भारत के लोकतंत्र की ताकत है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र 'सबका साथ सबका विकास' वाला है.
साथियों, 100 साल बाद अब के इस कालखंड की समीक्षा होगी, तो यह बात उभरकर सामने आएगी. इस कालखंड को ऑपरेशन से ड्राइव किया गया। यह भारत के एक्सप्रेशंस का तरीका है. जहां बिजली पहुंची है, वहां लोग सिर्फ बिजली नहीं चाहते, बल्कि स्मार्ट लिविंग चाहते हैं. जहां ट्रेन पहुंची है, वहां के लोग अब हाई-स्पीड कनेक्टिविटी से चलते हैं. वर्ल्ड कप जीतने का दमखम, एक्सप्रेसवे, इंटरनेट की पहुंच जहां हो चुकी है वहां के लोग अब डिजिटल इन्नोवेशन में नेतृत्व करना चाहते हैं. भारत के लोग अपने जीवन को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं. वो भारत को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं. उनका मकसद है उनका संकल्प है उनके सपने की सबसे बड़ी शक्ति उनका हौसला है, कुछ करने की ललक है.'
पीएम मोदी ने कहा, 'भारत ने चंद्रयान को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारा. दुनिया ने जिसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना है, लेकिन भारत इसे अपनी मंजिल बांधकर रुका नहीं, भारत अब गगनयान की तैयारी कर रहा है.
पीएम मोदी ने ये भी बताया कि भारत की डिजिटल क्रांति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. आज दुनिया के अनेक देश भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI इसका एक बड़ा उदाहरण है.आज भारत में हर महीने अरबों डिजिटल लेनदेन हो रहे हैं. छोटे दुकानदार से लेकर सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वाले तक डिजिटल भुगतान को अपना चुके हैं.
पीएम मोदी ने कहा भारत और फ्रांस के संबंध भी इसी विश्वास, नवाचार और साझी प्रगति पर आधारित हैं. आने वाले समय में रक्षा, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की संभावनाएं और अधिक व्यापक होने वाली हैं.मुझे विश्वास है कि भारत और फ्रांस मिलकर न केवल अपने देशों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए नए अवसर और नए समाधान तैयार करेंगे.
इसके साथ पीएम मोदी ने फीफा वर्ल्ड कप की खुमारी को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की फुटबॉल टीम का जिक्र करते हुए फ्रांस को बधाई भी दी.