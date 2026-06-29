/सेशेल्स में गुजर रहा था भारतीय जवानों का मार्चिंग दस्ता, देखकर पीएम मोदी ने छोड़ दी कुर्सी, वीडियो वायरल

PM Modi Seychelles Tour: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के दौरे पर हैं. यहां पर उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन' से सम्मानित किया गया. पीएम ने यहां पर नेशनल डे सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया. यहां पर बैठकर पीएम मोदी परेड देख रहे थे. सेलिब्रेशन के दौरान मार्च कर रही भारतीय टुकड़ी को देखकर जवानों के सम्मान में पीएम मोदी खड़े हो गए. पीएम मोदी का जवानों के प्रति प्रेम लोगों का दिल जीत रहा है.