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सेशेल्स में गुजर रहा था भारतीय जवानों का मार्चिंग दस्ता, देखकर पीएम मोदी ने छोड़ दी कुर्सी, वीडियो वायरल

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के नेशनल डे सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया. यहां पर पीएम जवानों के सम्मान में खड़े हो गए. पीएम मोदी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 29, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:58 AM IST
सेशेल्स में गुजर रहा था भारतीय जवानों का मार्चिंग दस्ता, देखकर पीएम मोदी ने छोड़ दी कुर्सी, वीडियो वायरल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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