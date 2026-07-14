/तब मिट जाता यूक्रेन का वजूद... पुतिन करने जा रहे थे परमाणु हमला, फिर पीएम मोदी की एंट्री से रुका महाविनाश! पोलिश मंत्री ने बताई पूरी बात

India and Russia Relations: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध करीब चार साल से अधिक समय से जारी है. इन सबके बीच पोलैंड के मंत्री ने एक बड़ा खुलासा किया है. पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव थियोफिल बार्टोशेव्स्की ने दावा किया है कि भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को किसी विनाश में बदलने से रोकने में अहम भूमिका निभाई है.
दरअसल, पोलिश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन कुछ विश्व नेताओं में से एक हैं जिनके विचारों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गंभीरता से लेते हैं. एक बयान में उनकी ओर से 2022 के अंत में हुए घटनाक्रमों का भी जिक्र किया गया. इसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के दौरान सामरिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने के लिए रूस को राजी करने में भूमिका निभाई थी.
जानकारी दें कि समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बार्टोशेव्स्की ने कहा कि रूस के साथ भारत के दशकों के पुराने संबंध हैं. यही कारण है कि कई मामलों में दोनों देश आपस में चर्चा करते हैं. इस वजह से ही भारत शांति के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
उनकी ओर से कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी एक काफी प्रसिद्ध और सम्मानित विश्व राजनेता हैं. वहीं, भारत के रूस के साथ काफी पुराने संबंध हैं और उससे पहले सोवियत संघ के साथ एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में संबंध थे. राष्ट्रपति पुतिन वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर ध्यान देते हैं.
#WATCH | Delhi: On the Russia-Ukraine conflict, Secretary of State of the Polish Minister of Foreign Affairs, Władysław Teofil Bartoszewski, says, "Prime Minister Narendra Modi is a very well-known world statesman, who is very respected, and India has a long-standing relationship… pic.twitter.com/R38wQurE9u
— ANI (@ANI) July 14, 2026
वहीं, एक कमद आगे बढ़ाते हुए पोलिश मंत्री की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन कुछ गिने-चुने लोगों में से एक हैं जो वास्तव में राष्ट्रपति पुतिन पर कुछ दबाव और प्रभाव डाल सकते हैं और यह स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा है जो भारत इस संघर्ष को रोकने में मदद करने के लिए कर सकता है.
इसके अलावा बार्टोशेव्स्की ने कहा कि संयम बरतने की अपील उन देशों से आने पर अधिक प्रभावी होती है, जिन्हें रूस शत्रु नहीं मानता. वहीं, उनकी ओर से भारत के साथ-साथ उन्होंने चीन का भी उल्लेख किया गया, जिसकी राय मॉस्को में मायने रखती है.
बार्टोशेव्स्की ने कहा ने कहा कि न केवल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत, बल्कि चीन के शी जिनपिंग भी तनाव बढ़ाने के खिलाफ हैं. यह महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब यह उन देशों की ओर से आ रहा हो जिन्हें रूस का शत्रु नहीं माना जाता. यहां भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है.
बता दें कि पोलिश मंत्री बार्टोशेव्स्की की ओर से ये टिप्पणियां ऐसे समय पर आई हैं, जब हाल में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा की गई थी. इस दौरान पुतिन की ओर से कहा गया कि नई दिल्ली मॉस्को के साथ संबंधों को लेकर पीएम मोदी पर दबाव डालने के अन्य देशों के प्रयास व्यर्थ जाने वाले हैं.
गौरतलब है कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान एक टिप्पणी करते हुए पुतिन ने कहा था कि सभी को यह समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत पर दबाव डालना अंतरराष्ट्रीय संबंधों और द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक है. हमें खुशी है कि भारत उन सभी देशों के साथ अपने संबंध विकसित कर रहा है जिन्हें वह अपने राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण मानता है.