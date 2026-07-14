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तब मिट जाता यूक्रेन का वजूद... पुतिन करने जा रहे थे परमाणु हमला, फिर पीएम मोदी की एंट्री से रुका महाविनाश! पोलिश मंत्री ने बताई पूरी बात

पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव थियोफिल बार्टोशेव्स्की ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर एक बात को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गंभीरता से लेते हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 14, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:53 PM IST
तब मिट जाता यूक्रेन का वजूद... पुतिन करने जा रहे थे परमाणु हमला, फिर पीएम मोदी की एंट्री से रुका महाविनाश! पोलिश मंत्री ने बताई पूरी बात

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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