BRICS के बाद संयुक्त राष्ट्र की अहम मीटिंग से भी पीएम मोदी का किनारा, कौन लेगा भारत की तरफ से हिस्सा

PM Modi At UNGA : पीएम मोदी सितंबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा ( UN General Assembly) के 80वें हाई लेवल सेशन में जनरल डिबेट को संबोधित नहीं कर पाएंगे. उनके बदले देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 27 सितंबर 2025 को विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे. पहले की लिस्ट में कहा गया था कि 26 सितंबर 2025 को पीएम मोदी भाषण देने वाले हैं. बता दें कि 9 सितंबर 2025 से संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें 23-29 सितंबर 2025 को हाई लेवल जनरल डिबेट होगी.

पीएम मोदी का नहीं होगा संबोधन

जुलाई में जारी की गई एक पुरानी लिस्ट में पीएम मोदी को 26 सितंबर 2025 को संबोधन करने के लिए लिस्ट किया गया था. इस दिन इजरायल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी संबोधन है. ऐसे में इस बदलाव का साफ अर्थ है कि पीएम मोदी इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन नेताओं के समक्ष नहीं होंगे, जिनसे उनका अक्सर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सामना होता रहा है. बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी के BRICS सम्मेलन में शामिल न होने की खबरें भी आईं थीं.

