केवल 50 लाख की आबादी, 1971 की जंग में भारत का दिया था साथ, अब पीएम मोदी करेंगे इस इस्लामिक मुल्क की यात्रा

India-Oman Relations: पीएम मोदी ओमान की यात्रा पर जा रहे हैं. इस अरब देश की कुल आबादी केवल 50 लाख हैं. वहीं यह भारत का पुराना और इकलौता अरब देश है, जिसने साल 1971 के पाकिस्तान के खिलाफ जंग के दौरान खुलेआम भारत को समर्थन दिया था. बता दें कि पीएम मोदी 15 दिसंबर 2025 से जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं. इस यात्रा का मकसद इन देशों के साथ रक्षा, व्यापार और कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है.

सबसे पुराना स्वतंत्र देश

बता दें कि अरब दुनिया में ओमान सबसे पुराना स्वतंत्र देश है. रणनीतिक रूप से इसकी लोकेशन सबसे खास है. यह अरेबियन पेनिंसुला के साउथईस्ट कोने पर खाड़ी के मुहाने पर मौजूद है. एक समय में ओमानी सल्तनत साम्राज्य हुआ करता था, जो फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में अपना प्रभाव जमाने के लिए पुर्तगाली और ब्रिटिश शासकों के साथ मुकाबला करता था. ओमान का 19वीं शताब्दी में होर्मुज जलडमरूमध्य से लेकर ईरान और पाकिस्तान तक समेत पूर्वी अफ्रीकी तट से जांजीबार तक विस्तार था.

भारत-ओमान की दोस्ती

जनवरी साल 2020 में हैथम बिन तारिक अल सैद अपने चचेरे भाई सुल्तान कबूस की मौत के बाद ओमान की गद्दी पर बैठे. गद्दी संभालते समय हैथम 65 साल के थे. इन्हें के न्यौते पर पीएम मोदी ओमान के दौरे पर जा रहे हैं. बता दें कि भारत की वेस्ट एशिया पॉलिसी में ओमान एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. साथ ही अरब देशों में यह भारत का सबसे पुराना क्षेत्रीय रणनीतिक भागीदार भी है. सदियों के व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों पर बनी दोनों देशों की दोस्ती गहरी और णनीतिक साझेदारी है. साल 1955 में इस दोस्ती को औपचारिक रूप दिया गया था और साल 2008 में इसे रणनीतिक स्तर तक बढ़ाया.

जंग में दिया भारत का साथ

ओमान उन चुनिंदा अरब देशों और चंद मुस्लिम बहुल देशों में से एक था, जिसने साल 1971 में भारत-पाक जंग के दौरान खुलकर भारत का समर्थन किया था. तब से ही भारत-ओमान के बीच लगातार रक्षा सहयोग बढ़ा है. इसके अलावा यह पहला खाड़ी देश था, जिसने तीनों भारतीय सेवाओं के साथ संयुक्त अभ्यास किया है. पीएम की यात्रा की बात करें तो वह 15-16 दिसंबर 2025 तक राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के न्यौते पर जॉर्डन का दौरा करने वाले हैं. इसके बाद वह 16-17 दिसंबर 2025 तक 2 दिन के लिए इथियोपिया जाएंगे फिर यात्रा के आखिरी चरण में वह 2 दिन के लिए 17-18 दिसंबर 2025 तक ओमान की यात्रा करेंगे.