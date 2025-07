त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में ऐसा क्या हुआ? PM मोदी को स्पीच के बीच में 23 बार रुकना पड़ा

PM Modi Trinidad speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया. इस दौरान त्रिनिदाद और टोबैगो के नेताओं की जोरदार प्रतिक्रिया देखने को मिली. पीएम मोदी के भाषण पर जबरदस्त सम्मान और उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली. जैसे ही उन्होंने भाषण देना शुरू किया पूरा सदन तालियों की गूंज से भर गया. सांसदों ने 28 बार तालियां बजाईं जिससे प्रधानमंत्री मोदी को 23 बार अपने भाषण के बीच में रुकना पड़ा.

भाषण देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री..

असल में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वह इस ऐतिहासिक रेड हाउस में भाषण देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने दोनों देशों के साझा औपनिवेशिक इतिहास, लोकतंत्र और आजादी की लड़ाई की तुलना करते हुए कहा कि आज भारत और त्रिनिदाद गौरवशाली लोकतंत्रों के रूप में खड़े हैं. उन्होंने यह भी कहा कि त्रिनिदाद की संसद में कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जिनके पूर्वज बिहार से आए थे.

भारत की प्रगति को रेखांकित किया

प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर भारत की प्रगति को रेखांकित करते हुए बताया कि भारत में वीमिन-लेड डेवलपमेंट का नया मॉडल तैयार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि भारतीय संसद ने दो साल पहले एक ऐतिहासिक कानून पारित किया. जिसमें संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया. उन्होंने विज्ञान, स्टार्टअप, शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र में भारत की तेजी से हो रही प्रगति का भी जिक्र किया.

It was an honour to address the Parliament of Trinidad & Tobago. I spoke of our shared journey rooted in history, culture and the vibrant spirit of our people. I am confident that this partnership will continue to thrive in the times to come. My sincere thanks to the Members of… pic.twitter.com/r1lQEQwXjm

— Narendra Modi (@narendramodi) July 4, 2025