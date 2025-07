ब्रिटेन में पीएम मोदी ने इशारों-इशारों में खालिस्तानियों को दिया बड़ा संदेश! हिंदी बोलते-बोलते अंग्रेजी में कह दी गहरी बात

PM Modi: ब्रिटेन में पीएम मोदी ने न केवल व्यापारिक समझौते को मजबूत किया बल्कि इशारों ही इशारों में खालिस्तानी चरमपंथियों को भी चेतावनी दे दी है. उन्होंने ब्रिटिश पीएम को एक संदेश देते हुए कहा कि उनसे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने वाली चरमपंथी विचारधारा के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया. पीएम मोदी का ये बयान ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों के बढ़ते हुए प्रभाव की बीच आया है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

ब्रिटिश पीएम का जताया आभार

आगे बोलते हुए पीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए हम प्रधानमंत्री स्टार्मर और उनकी सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं. हमारी एकमत राय है कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में दोहरे मानदंड की कोई जगह नहीं है. हम इस बात से भी सहमत हैं कि अतिवादी विचारधारा वाले तत्वों को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. जो लोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण के संबंध में, हमारी एजेंसियां समन्वय और सहयोग के साथ काम करेंगी."

बता दें कि इस साल की शुरुआत में खालिस्तान समर्थकों को लेकर ब्रिटेन गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी. इसमें उग्रवाद के नए खतरों के रूप में बताया गया था. हालांकि इसमें हिंदू राष्ट्रवाद को भी एक खतरे के रूप में बताया गया था. खालिस्तानी समर्थक उग्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद को एक ही श्रेणी में रखने पर भारत ने इस रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की थी.

