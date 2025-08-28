तो क्या US टैरिफ की काट बनेगा QUAD? पीएम मोदी के दौरे से पहले भारतीय राजदूत का ये बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय जापान यात्रा पर गुरुवार को रवाना होंगे. इस दौरान वे भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे. यह यात्रा दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जो सभ्यतागत संबंधों और साझा हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण पर आधारित है. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जो रक्षा, व्यापार, निवेश और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी. इसके बाद पीएम मोदी चीन के लिए रवाना होंगे जहां चीन के साथ भी अमेरिकी टैरिफ की रणनीति पर बातचीत करने की उम्मीद है.

वहीं जापान में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज ने अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच क्वाड के महत्व पर जोर दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष, शिगेरू इशिबा, के बीच टोक्यो यात्रा के दौरान इस पर चर्चा होने की संभावना है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सिबी जॉर्ज ने कहा, 'क्वाड एक महत्वपूर्ण ढांचा है, चार समान विचारधारा वाले देशों का एक महत्वपूर्ण समूह जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और उससे परे शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए संबंध बनाने के लिए ठोस सकारात्मक प्रस्तावों के साथ एक साथ आ रहा है. इसलिए, जब इंडो-पैसिफिक के दो महत्वपूर्ण नेता, भारत और जापान, इस भू-राजनीतिक स्थिति में मिलते हैं, तो वे भू-राजनीतिक मुद्दों के पूरे दायरे पर चर्चा करेंगे।बेशक, क्वाड एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो चर्चाओं में शामिल होगा.'

टैरिफ के मुद्दे पर भारत-जापान में होगी चर्चा!

वहीं जब अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बारे में भारतीय राजदूत से पूछा गया तो सिबी जॉर्ज ने भारत और जापान के क्वाड के सदस्य होने का जिक्र करते हुए सुझाव दिया कि नेतृत्व ग्राउंड पॉलिटिक्स और ग्राउंड इकोनॉमिक स्टेटस पर आर्थिक चर्चा हो सकती है. भारत और जापान इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण देश हैं और वे क्वाड में भी 2 बहुत महत्वपूर्ण देश हैं. जब वे मिलते हैं तो ग्राउंड पॉलिटिक्स और ग्राउंड इकोनॉमिक स्टेटस पर चर्चा करेगा. निश्चित रूप से, सभी ये मुद्दे बातचीत के दौरान सामने आएंगे.' सिबी जॉर्ज ने आश्वासन दिया कि भारत अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद क्वाड को आगे बढ़ाने की दिशा में देख रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

2000 से ग्लोबल पार्टनर और 2014 से विशेष रणनीतिक साझेदार है जापान

भारत और जापान 2000 से वैश्विक साझेदारी और 2014 से विशेष रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' और जापान की 'स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत' (एफओआईपी) पहल एक-दूसरे के पूरक हैं. दोनों देश क्वाड, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन जैसे मंचों पर मिलकर काम करते हैं. जापान भारत का सबसे बड़ा आधिकारिक विकास सहायता दाता है और हिंद-प्रशांत महासागर पहल के संपर्क स्तंभ का नेतृत्व करता है.

पीएम मोदी 8वीं बार करेंगे जापान की यात्रा

प्रधानमंत्री मोदी की जापान की यह आठवीं यात्रा होगी और पीएम इशिबा के साथ उनका पहला शिखर सम्मेलन होगा. इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी की समीक्षा करेंगे, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, इनोवेशन और लोगों के बीच आदान-प्रदान शामिल हैं. भारत-जापान संबंध 2006 से नियमित वार्षिक शिखर सम्मेलनों के जरिए गति पकड़ते रहे हैं। 2007 में तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारतीय संसद में अपने ऐतिहासिक दो समुद्रों का संगम भाषण में साझा मूल्यों पर जोर दिया था.

यह भी पढ़ेंः जिस पर बाइडेन ने लुटाया बेशुमार प्यार, भारत के उस दुश्मन पर ट्रंप कसेंगे शिकंजा!​

शिंजो आबे 2014 में गणतंत्र दिवस पर बने थे मुख्य अतिथि

2013 में जापानी सम्राट अकिहितो और महारानी मिचिको की भारत यात्रा ने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया. 2014 में आबे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने. 2019 में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक समारोह में भाग लिया. 2022 में जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भारत का दौरा कर 5 ट्रिलियन येन (लगभग 42 बिलियन डॉलर) के निवेश का वादा किया और स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की. 2023 में किशिदा ने फिर भारत का दौरा किया, जिसमें मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना के लिए 300 अरब येन (2.2 अरब डॉलर) की ओडीए सहायता पर हस्ताक्षर हुए. उसी साल सितंबर में किशिदा जी 20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए.

पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों गहरे विश्वास को दिखाया

इसके बाद साल 2024 में मोदी और किशिदा इटली में जी7 शिखर सम्मेलन में मिले और अक्टूबर 2024 में वियनतियाने में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई. 2025 में विलमिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन और अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद इशिबा की संवेदना कॉल ने दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास को दर्शाया. रक्षा सहयोग भारत-जापान साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है. 2008 में सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा, 2015 में सूचना संरक्षण समझौता, और 2020 में आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान समझौते ने इसे मजबूत किया.

भारत में सक्रिय हैं 1400 जापानी कंपनियां

लगभग 1,400 जापानी कंपनियां भारत में सक्रिय हैं और 100 से अधिक भारतीय कंपनियां जापान में काम कर रही हैं. डिजिटल सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है. जापान 1958 से भारत का सबसे बड़ा ओडीए दाता है, जिसने मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल जैसी परियोजनाओं को समर्थन दिया. 2023 में इस परियोजना के लिए 300 अरब येन की सहायता दी गई. पर्यटन और पर्यावरण पहल भी सहयोग का हिस्सा हैं. यह यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगी, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है.

यह भी पढ़ेंः भारत पर टैरिफ को लेकर अपने ही घर में घिर गए ट्रंप, US संसदीय कमेटी ने पूछे तीखे सवाल