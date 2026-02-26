Advertisement
Hindi Newsदुनियापूरा इजरायल हुआ मोदीमय, नेतन्‍याहू का विरोध करने वाली विरोधी पार्टियां भी हुईं एक

पूरा इजरायल हुआ मोदीमय, नेतन्‍याहू का विरोध करने वाली विरोधी पार्टियां भी हुईं एक

PM Modi: पीएम मोदी के स्वागत में इजरायल की सभी विरोधी पार्टियां एक हो गईं. अपोजिशन लीडर ने मोदी को अपना सच्चा दोस्त बताया, पीएम को स्वागत में सदन में नारे भी लगे. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 26, 2026, 06:55 AM IST
पूरा इजरायल हुआ मोदीमय, नेतन्‍याहू का विरोध करने वाली विरोधी पार्टियां भी हुईं एक

PM Modi Israel Tour: पीएम मोदी इजरायल के दौरे पर हैं. यहां पर पीएम मोदी के स्वागत में केवल सत्तापक्ष ही नहीं बल्कि अन्य पार्टियों के नेता भी शामिल हुए. राजनीतिक रंजिश मिटाकर सारी पार्टियां एकजुट हो गईं. अपोजिशन लीडर यायर लैपिड ने पीएम मोदी को अपने देश का सच्चा दोस्त बताया. एयरपोर्ट पहुंचने के साथ ही पीएम मोदी का स्वागत शुरू हो गया. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ उन्हें रिसीव करने पहुंचे, पीएम का स्वागत करने के बाद नेतन्याहू ने कहा PM मोदी, इजरायल में आपका स्वागत करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तेल अवीव में होटल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया.  इसके अलावा नेतन्याहू ने लोगों का ध्यान खींचने के लिए कहा मोदी की पॉकेट स्क्वायर का भगवा रंग सारा नेतन्याहू की ड्रेस से मैच कर रहा है. जिसे सुनकर पीएम मोदी भी ये सुनकर मुस्कुराने लगे. यहां पर पीएम मोदी को संसद ने स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया, यह नेसेट का सबसे बड़ा सम्मान है.

पीएम का स्वागत कर खुश हुए स्पीकर

नेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना ने कहा कि आज, नेसेट के स्पीकर के तौर पर यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं उनका स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो नेसेट को संबोधित करके एक बार फिर इतिहास रचने वाले हैं. धन्यवाद, प्रधानमंत्री मोदी.

पीएम मोदी के स्वागत में लगे नारे

पीएम जब सदन में पहुंचे तो मोदी-मोदी के नारे भी लगे. पीएम के संसद में पहुंचते ही नेता खड़े हो गए. यहां पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि इस प्रतिष्ठित सदन के सामने खड़ा होना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है, मैं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर और एक पुरानी सभ्यता के प्रतिनिधि के तौर पर दूसरी सभ्यता को संबोधित करते हुए ऐसा कर रहा हूं. मैं अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों का अभिवादन और दोस्ती, सम्मान और साझेदारी का संदेश लाया हूं.

ये भी पढ़ें: PM मोदी को मिला इजरायली संसद का सबसे बड़ा सम्मान, 29 पहुंचा इंटरनेशनल अवॉर्डस का आंकड़ा, देखें फुल लिस्ट

