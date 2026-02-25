इजरायली संसद से लेकर जेरूसलम पोस्ट तक छाए PM मोदी, नेसेट भी करेगा खास तरीके से वेलकम

Benjamin Netanyahu: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पीएम मोदी इजरायल का दौरा करने जा रहे हैं. पीएम का स्वागत इजरायल खास तरीके से करने जा रहा है. इजरायल की पार्लियामेंट, नेसेट को भारतीय झंडे की रोशनी से सजाया गया है, ये रंग भारत और इजरायल के बीच रिश्तों की गवाही दे रहा है. इस तस्वीर को नेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है. जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वहां की संसद भारतीय तिरंगे की रोशनी से नहाई है. जेरूसलम पोस्ट ने भी अपने फ्रंट पेज पर पीएम के दौरे की खबर छापी है. जिसमें पीएम मोदी का खास तरह से स्वागत किया गया है.

इजरायल की तरफ से उठाया गया ये कदम भारत-इजराइल के बढ़ते बाइलेटरल रिश्तों की झलक दिखा रहा है. पीएम मोदी 2017 के बाद एक बार फिर इजरायल दौरे पर जा रहे हैं. साल 2017 में पीएम के दौरे के बाद इस रिश्ते को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया गया था. ऐसे में अब 9 साल बाद एक बार फिर पीएम का इजरायल दौरा होने जा रहा है.

नेसेट में पीएम मोदी देंगे भाषण

PM मोदी का एयरपोर्ट पर उनके इजराइली काउंटरपार्ट, बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी, सारा स्वागत करेंगे. दोनों नेताओं के बीच येरुशलम जाने से पहले वन-टू-वन मीटिंग करने का प्लान है. इस दौरे की एक खास बात PM मोदी का नेसेट में भाषण होगा, यह सम्मान दुनिया के कुछ खास नेताओं को ही मिलता है. साथ ही साथ पीएम इजरायली इनोवेशन वाली एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी में भी शामिल होंगे और टॉप अधिकारियों से मिलेंगे. नेतन्याहू इस दौरे के दौरान उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

In tribute to Prime Minister the Knesset is illuminated tonight in the colors of the Indian February 24, 2026

इजरायल कर रहा है ये विचार

पीएम का दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इजरायल पश्चिमी एशिया में या उसके आसपास सहयोगी देशों का एक नेटवर्क बनाने पर विचार कर रहा है. इसको 'हेक्सागन ऑफ अलायंसेस' के नाम से जाना जाएगा. इस गठबंधन का उद्देश्य उन दुश्मनों के खिलाफ मिलकर खड़ा होना है, जिनको उन्होंने कट्टरपंथी दुश्मन माना है. इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की माने, तो 'हेक्सागन ऑफ अलायंस' कुल 6 देशों का एक फ्रेमवर्क होगा, जिसमें पश्चिमी एशिया या उनके आसपास के देश शामिल होंगे. खास बात है कि इस गठबंधन में भारत का भी नाम है.

ये भी पढ़ें: क्या है नेतन्याहू का 'हेक्सागन गठबंधन'? भारत समेत 6 देश बनेंगे हिस्सा! समझिए क्या है इसका असली उद्देश्य