Advertisement
trendingNow13121816
Hindi Newsदुनियाइजरायली संसद से लेकर जेरूसलम पोस्ट तक छाए PM मोदी, नेसेट भी करेगा खास तरीके से वेलकम

इजरायली संसद से लेकर जेरूसलम पोस्ट तक छाए PM मोदी, नेसेट भी करेगा खास तरीके से वेलकम

PM Modi: पीएम मोदी इजरायल दौरे पर जाने वाले हैं. इससे पहले इजरायल की पार्लियामेंट, नेसेट को भारतीय झंडे की रोशनी से सजाया गया है, इस तस्वीर को नेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 25, 2026, 09:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इजरायली संसद से लेकर जेरूसलम पोस्ट तक छाए PM मोदी, नेसेट भी करेगा खास तरीके से वेलकम

Benjamin Netanyahu: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पीएम मोदी इजरायल का दौरा करने जा रहे हैं. पीएम का स्वागत इजरायल खास तरीके से करने जा रहा है. इजरायल की पार्लियामेंट, नेसेट को भारतीय झंडे की रोशनी से सजाया गया है, ये रंग भारत और इजरायल के बीच रिश्तों की गवाही दे रहा है. इस तस्वीर को नेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है. जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वहां की संसद भारतीय तिरंगे की रोशनी से नहाई है. जेरूसलम पोस्ट ने भी अपने फ्रंट पेज पर पीएम के दौरे की खबर छापी है. जिसमें पीएम मोदी का खास तरह से स्वागत किया गया है.

इजरायल की तरफ से उठाया गया ये कदम भारत-इजराइल के बढ़ते बाइलेटरल रिश्तों की झलक दिखा रहा है. पीएम मोदी 2017 के बाद एक बार फिर इजरायल दौरे पर जा रहे हैं. साल 2017 में पीएम के दौरे के बाद इस रिश्ते को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया गया था. ऐसे में अब 9 साल बाद एक बार फिर पीएम का इजरायल दौरा होने जा रहा है. 

नेसेट में पीएम मोदी देंगे भाषण
PM मोदी का एयरपोर्ट पर उनके इजराइली काउंटरपार्ट, बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी, सारा स्वागत करेंगे. दोनों नेताओं के बीच येरुशलम जाने से पहले वन-टू-वन मीटिंग करने का प्लान है. इस दौरे की एक खास बात PM मोदी का नेसेट में भाषण होगा, यह सम्मान दुनिया के कुछ खास नेताओं को ही मिलता है. साथ ही साथ पीएम इजरायली इनोवेशन वाली एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी में भी शामिल होंगे और टॉप अधिकारियों से मिलेंगे. नेतन्याहू इस दौरे के दौरान उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

इजरायल कर रहा है ये विचार
पीएम का दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इजरायल पश्चिमी एशिया में या उसके आसपास सहयोगी देशों का एक नेटवर्क बनाने पर विचार कर रहा है. इसको 'हेक्सागन ऑफ अलायंसेस' के नाम से जाना जाएगा. इस गठबंधन का उद्देश्य उन दुश्मनों के खिलाफ मिलकर खड़ा होना है, जिनको उन्होंने कट्टरपंथी दुश्मन माना है. इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की माने, तो 'हेक्सागन ऑफ अलायंस' कुल 6 देशों का एक फ्रेमवर्क होगा, जिसमें पश्चिमी एशिया या उनके आसपास के देश शामिल होंगे. खास बात है कि इस गठबंधन में भारत का भी नाम है.

ये भी पढ़ें: क्या है नेतन्याहू का 'हेक्सागन गठबंधन'? भारत समेत 6 देश बनेंगे हिस्सा! समझिए क्या है इसका असली उद्देश्य

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
state name
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
pm modi israel visit 2026
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
DNA
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
DNA
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
Mamata Banerjee
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
DNA
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
Illegal settlement
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
DGCA
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
Punjab
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा