आंखों पर काला चश्मा, बदन पर काली जैकेट...क्यों खास है नीदरलैंड का अफस्लूटडाइक डैम, जहां पहुंचे PM मोदी?

Afsluitdijk Dam Specifications: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं. इस यात्रा के दौरान वह सबसे पहले यूएई पहुंचे, जहां से वह नीदललैंड गए. नीदरलैंड में पीएम मोदी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसके बाद अब वह स्वीडन के लिए रवाना हो चुके हैं. इस बीच रविवार को पीएम मोदी अफस्लुइटडिज्क (Afsluitdijk) डैम पहुंचे. इस डैम को दुनिया के सबसे प्रभावशाली जल-प्रबंधन प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है. खुद पीएम मोदी ने भी इस डैम की इंजीनियरिंग की तारीफ की है.

दरअसल, इस डैम को नीदरलैंड की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग में से एक माना जाता है. इस डैम को देखने के लिए पीएम मोदी एक खास अंदाज में पहुंचे थे. पीएम मोदी आंखों पर काला चश्मा लगाए और ब्लैक जैकेट पहने हुए थे, जिसकी तस्वीर पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है.

पीएम मोदी ने इस डैम के बारे में क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर Afsluitdijk डैम के बार में लिखा कि एक एरिया जिसमें नीदरलैंड्स ने बहुत अच्छा काम किया है, वह है वॉटर मैनेजमेंट. पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इससे बहुत कुछ सीख सकती है. आज सुबह, मुझे अफ्स्लुइटडिज्क जाने और इस प्रोजेक्ट की खास बातों के बारे में जानने का मौका मिला. मैं प्राइम मिनिस्टर रॉब जेटन का शुक्रगुजार हूं कि वे मेरे साथ यहां आए. हम इंडिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाने के लिए कमिटेड हैं, जिसका मकसद सिंचाई, बाढ़ से बचाव और इनलैंड वॉटरवे नेटवर्क को बढ़ाने में मदद करना है.

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Een gebied waarop Nederland baanbrekend werk heeft verricht, is waterbeheer. De hele internationale gemeenschap kan hier veel van leren. Vanmorgen heb ik de kans gehad om de Afsluitdijk te bezoeken en inzicht te krijgen in de belangrijkste kenmerken van dit project. Ik ben… pic.twitter.com/idjsR9SuJv — Narendra Modi (@narendramodi) May 17, 2026

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जानिए इस डैम की खासियत

गौरतलब है कि अफस्लुइटडिज्क नीदरलैंड में स्थित एक ऐतिहासिक तटबंध की मिशाल है. पूरी दुनिया में इस इंजीनियरिंग की तारीफ होती है. इस डैम की लंबाई 32 किलोमीटर है और सबसे खास बात है कि यह विशाल बांध उत्तरी साग को मीठे पानी की झील IJsselmeer से अलग करता है. इसके अलावा देश में बाढ़ के खतरे को लगभग समाप्त करता है.

इसके अलावा यह बांध नीदरलैंड के उत्तरी प्रांत और फ्रीसलैंड को भी जोड़ने का काम करता है. इसकी चौड़ाई करीब 32 किलोमीटर है. इस बांध का निर्माण 1927 में शुरू हुआ और इसको 1932 में पूरा किया गया. इसे बनाने के दौरान समुद्र के पानी को पीछे धकेलकर जुइडेरजी झील बनाने और बाढ़ को रोकने के लिए बनाया गया था.

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