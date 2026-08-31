DNA: ट्रंप की धमकियों के बीच मोदी की 'कार डिप्लोमेसी': बिश्केक में पुतिन की गाड़ी में निकले PM

यही कारण है कि अमेरिका का जो अखबार भारत विरोधी शब्दों से अपने पन्ने भरता रहा है, जो भारत के खिलाफ अपने शब्द खर्च करता रहा है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया है. अमेरिकी अखबार ने लिखा है कि पीएम मोदी एक बार में एक डील के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से निपटने की तैयारी कर रहे हैं. समझ रहे हैं... वो न्यूयॉर्क टाइम्स, जो बात-बात पर भारत के खिलाफ जहरीले शब्द लिखता रहा है, वो लिख रहा है कि ट्रंप को दरकिनार करके भारत नई लकीर खींचने में लगा है. अखबार में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक साल में दुनिया भर में भारत की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारियों का नेटवर्क बढ़ाने पर खास जोर दिया है. अखबार ने बाकायदा गिनाकर बताया है कि पिछले 12 महीनों में पीएम मोदी ने कम से कम 20 देशों का दौरा किया है, जबकि 13 देशों के नेताओं ने भारत की यात्रा की है. कई मुलाकातें सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि ये बातचीत खास लक्ष्यों को हासिल करने के मकसद से की गई हैं.