DNA: ट्रंप की धमकियों के बीच मोदी की 'कार डिप्लोमेसी': बिश्केक में पुतिन की गाड़ी में निकले PM

आज हम, विश्लेषण की शुरुआत..किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन महत्वपूर्ण बैठकों से करेंगे..जिनकी चर्चा अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में हो रही है. आज जब किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के चार बड़े नेताओं से अलग-अलग मुलाकात कर रहे थे, तब पूरी दुनिया उन मुलाकातों को बहुत ध्यान से देख रही थी. विशेषकर अमेरिका की नजर इन मुलाकातों पर थी. क्योंकि पीएम मोदी ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यायन के अलावा दो और राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की. इनमें एक हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे हैं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान.
SCO की बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले. दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई. इससे ठीक पहले पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से मिले थे. यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठीक सात दिन पहले अमेरिका ने ईरान के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध रखने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी. ऐसे में प्रेसिडेंट पेजेशकियान और पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के क्या मायने हैं? इस महत्वपूर्ण संवाद के ज़रिए वैश्विक समुदाय को क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? अमेरिका में इसको लेकर कैसी प्रतिक्रिया है? अमेरिकी अखबार..मोदी बनाम ट्रंप का नैरेटिव क्यों बना रहा है? इन सवालों को, आज हम कूटनीतिक लेंस से डिकोड करेंगे.
महात्मा गांधी ने कहा था कि, "पुरानी दोस्ती कूटनीति की सबसे मजबूत ढाल है. जब दो पुराने मित्र हाथ मिलाते हैं तो दुनिया को यह संदेश जाता है कि सत्य और विश्वास समय के साथ बदलते नहीं हैं." आज जब लगभग 9 महीने बाद पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन मिले, तो दुनिया के बीच यही संदेश गया. बिश्केक में विश्व व्यापार संगठन की बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन आमने-सामने बैठे थे. इस दौरान पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत की.
पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध का हर एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है, इसलिए दोनों पक्षों को दुश्मनी खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए. शांतिपूर्ण प्रयासों के समर्थन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने ये संदेश दिया कि भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है, बल्कि वह हमेशा शांति के पक्ष में खड़ा है. प्रेसिडेंट पुतिन से संवाद के दौरान पीएम मोदी ने और क्या-क्या कहा. ये आपको सुनना चाहिए.
पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पुतिन की यात्रा से रूस और भारत के बीच संबंध और मजबूत होंगे. इस पर पुतिन ने कहा कि हमारे पास एक शानदार मौका है कि दोनों देश आपसी मुद्दों पर मिलकर चर्चा करें और भारत-रूस संबंधों को भविष्य में और मजबूत बनाने की नई रूपरेखा तैयार करें. राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते पहले से काफी बेहतर हो रहे हैं. हम आपको सुनाते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने और क्या कहा.
द्विपक्षीय संवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन एक ही कार में साथ निकले. दोनों नेता एक ही गाड़ी से 'बिश्केक एरिना' स्टेडियम तक गए. वहां एक खेल उत्सव में शामिल हुए. ये प्रेसिडेंट पुतिन की आधिकारिक कार 'ऑरस सीनेट' थी, जिसमें दोनों ने सफर किया. पीएम मोदी और पुतिन का इस तरह सार्वजनिक रूप से एक साथ घूमना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना बहुत बड़ा वैश्विक संदेश है.
ये कोई पहली बार नहीं है, जब दुनिया ने पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की 'कार कूटनीति' देखी है. पिछले साल SCO की बैठक के दौरान ही चीन में भी प्रेसिडेंट पुतिन और पीएम मोदी ने 'कार डिप्लोमेसी' की थी. तब भी पुतिन की कार में पीएम मोदी बैठे थे. दोनों नेताओं ने कार में करीब एक घंटा साथ बिताया था और इस बार किर्गिस्तान में दोनों नेता..कार में 15 मिनट तक साथ रहे.
दोनों नेताओं के बीच कल फोन पर बात हुई. आज साथ बैठकर संवाद हुआ और उसके बाद कार डिप्लोमेसी हुई. प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच ये संवाद क्यों महत्वपूर्ण है, इसे भी समझना आवश्यक है.इस बैठक के जरिए भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि वह किसी भी वैश्विक गुटबाजी का हिस्सा बने बिना अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर फैसले लेता है. प्रेसिडेंट पुतिन से सीधी बातचीत करके पीएम मोदी यूरेशिया क्षेत्र में भारत के प्रभाव को मजबूत रख रहे हैं.
भारत अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को महंगाई से बचाने के लिए रूस से निरंतर और रियायती दरों पर कच्चे तेल की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है. ऐसे में ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है. SCO मंच पर चीन का दबदबा है. भारत इस मंच पर सक्रिय रहकर और रूस के साथ करीबी संबंध बनाए रखकर यह सुनिश्चित कर रहा है कि यह पूरा ब्लॉक पूरी तरह 'एंटी-वेस्टर्न' या पूरी तरह चीन के नियंत्रण में न चला जाए. 'मेक इन इंडिया' के तहत S-400, सुखोई जैसे सैन्य हथियारों के कलपुर्जों का भारत में ही निर्माण करने और सैन्य तकनीकी सहयोग को बनाए रखने के लिए रूस से सीधा संवाद जरूरी है.
मतलब, यह मुलाकात केवल दो देशों का द्विपक्षीय संवाद नहीं है, बल्कि यह बदलती हुई विश्व व्यवस्था और पश्चिम एशिया के युद्ध संकट के बीच भारत के कूटनीतिक संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. पीएम मोदी से मिलकर पुतिन ने दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की कि वैश्विक स्तर पर रूस अकेला नहीं है. पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की इस मुलाकात से ठीक पहले दोनों देशों के रक्षा समझौते को एक कदम और आगे बढ़ाया गया. अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भारत ने जो 5 नए S-400 'सुदर्शन' मिसाइल सिस्टम का टेंडर निकाला था, उस पर रूस का जवाब आ गया. रूस ने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को अपना ऑफिशियल और डिटेल्ड प्लान भेज दिया है. इसमें रूस ने बताया है कि वह यह सिस्टम कब और कैसे देगा?
रक्षा सूत्रों के मुताबिक, इन 5 नए और बेहद एडवांस मिसाइल सिस्टम को खरीदने में 50 हजार करोड़ रुपये का खर्च होगा. रक्षा मंत्रालय रूसी प्रस्ताव की समीक्षा और प्रोसेसिंग कर रहा है. नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के करीब तीन साल बाद नए स्क्वाड्रन की डिलीवरी शुरू होने की संभावना है. देश में पहले से ही S-400 तैनात है. भारत ने 2018 में रूस के साथ पहले 5 S-400 स्क्वाड्रन का सौदा किया था, जिसमें से 4 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं और आखिरी स्क्वाड्रन नवंबर 2026 तक डिलीवर होने की उम्मीद है. 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान S-400 ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था. इसलिए सरकार इसके सुरक्षा घेरे को और विस्तार देना चाहती है. इन 5 नए सिस्टम के आने के बाद भारतीय वायुसेना इन्हें पूर्वी और पश्चिमी, दोनों मोर्चों पर तैनात करेगी, जिससे भारत का हवाई रक्षा कवच पूरी तरह अभेद्य हो जाएगा.
आचार्य चाणक्य का मानना था कि, "एक शक्तिशाली राजा वह है जिसके पास मजबूत सेना और खजाना हो, लेकिन वह बुद्धिमान राजा है जिसके संबंध अपने पड़ोसियों और मित्र राष्ट्रों से अटूट हों." भारत एक तरफ अपनी सीमा को सुरक्षित कर रहा है, तो दूसरी ओर मित्र राष्ट्रों के साथ संबंधों की मजबूती पर भी जोर दे रहा है. यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से भी मुलाकात की है. फरवरी में जब से पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हुआ है, तब से पहली बार पीएम मोदी की ईरानी राष्ट्रपति के साथ भेंट हुई है. दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई. भारत की ओर से प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ राजनयिक और अधिकारी शामिल थे. ईरान की ओर से भी राष्ट्रपति पेजेशकियान के साथ उनके विदेश मंत्री और मुख्य सलाहकार शामिल हुए. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच क्या-क्या बात हुई, वो हम आपको बताते हैं.
पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पेजेशकियान ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और विवादों पर बातचीत की. पीएम मोदी ने वहां बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई. पीएम मोदी ने साफ कहा कि किसी भी समस्या या विवाद का हल लड़ाई से नहीं, बल्कि केवल संवाद और कूटनीति के जरिए ही निकाला जाना चाहिए. पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि युद्ध या तनाव के माहौल में भी आम नागरिकों, नाविकों और नागरिक संपत्तियों को किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. बैठक में समुद्री सुरक्षा और विशेष रूप से होर्मुज स्ट्रेट के आसपास की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक जहाजों के निर्बाध परिवहन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.
दोनों देशों के बीच समुद्र के रास्ते होने वाली कमर्शियल शिपिंग को सुरक्षित रखने और जहाजों की बिना रोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया. भारत और ईरान ने BRICS और SCO जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठनों में एक-दूसरे का साथ देने और मिलकर काम करने का वादा किया. पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान को भारत में होने वाले BRICS समिट के लिए दिल्ली आने का खास निमंत्रण दिया. ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि भारत अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर ईरान युद्ध का अंत करा सकता है. भारत संवाद और समझौते के रास्ते पर लौटने में मदद करे.
जून में दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई थी. अब मुलाकात हुई है. बातचीत के दौरान दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बेहद पॉजिटिव थी. पेजेशकियान मुस्कुराते हुए पीएम मोदी की एक-एक बात सुन रहे थे. जाहिर है कि दोनों देश अपने पुराने संबंधों को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में बढ़ रहे हैं. 40 मिनट की ये मुलाकात दोनों देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसे भी समझना आवश्यक है. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए होर्मुज पर बहुत अधिक निर्भर है. युद्ध जब चरम पर था तब भी ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों को होर्मुज से सुरक्षित गुजरने की विशेष अनुमति दी थी. आगे भी इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह बैठक बेहद अहम थी.
इस युद्ध में कम से कम 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है और 75 घायल हुए हैं. पीएम मोदी के लिए पश्चिम एशिया में काम कर रहे लाखों भारतीय प्रवासियों और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, जिस पर राष्ट्रपति पेजेशकियान से सीधे आश्वासन की आवश्यकता थी. भारत के अमेरिका-इजरायल के साथ बेहद मजबूत रणनीतिक संबंध हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को कमजोर नहीं होने दिया है. दोनों नेताओं का सीधा संवाद करना यह दिखाता है कि भारत संकट के समय एक जिम्मेदार वैश्विक आवाज के रूप में उभर रहा है.
ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के लिए मध्य एशिया और यूरेशिया तक पहुंचने का एकमात्र रणनीतिक प्रवेश द्वार है. इस मुलाकात का मतलब यह है कि मौजूदा प्रतिबंधों और युद्ध के माहौल के बीच भारत और ईरान चाबहार परियोजना और 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. भारत और ईरान के बीच एक-दो साल नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध हैं. आधुनिक राजनयिक संबंध भी बेहद प्रगाढ़ हैं. पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पेजेशकियान ने इसी दोस्ती को नई ऊंचाई देने की कोशिश की है. और ये कोशिश ऐसे वक्त में हुई है, जब आज ही अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर सैन्य हमला किया है. इससे पहले अमेरिका ने ईरान को दुनिया से अलग-थलग करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी. ट्रंप लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ खड़े होने या उसके साथ संबंध आगे बढ़ाने की कीमत प्रतिबंधों के रूप में चुकानी पड़ेगी.
अमेरिका ने 24 अगस्त 2026 को ईरान को सीधे शब्दों में पूर्ण वैश्विक अलगाव, मतलब कंप्लीट ग्लोबल आइसोलेशन की धमकी दी थी. कहा था कि अमेरिका ईरान की आर्थिक जीवनरेखा को पूरी तरह काट देगा. ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश या कंपनी को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा. डराने के लिए अमेरिका ने उसी वक्त 60 से ज्यादा लोगों, संस्थाओं और जहाजों पर तत्काल प्रतिबंध भी लगा दिए थे.
इसके बावजूद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ ईरान और रूस के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है, बल्कि दोनों देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया है. इन मुलाकातों के जरिए भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह किसी के दबाव में फैसले नहीं करता. भारत की विदेश नीति स्वतंत्र और संतुलित है और उसके फैसले हमेशा देशहित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं. आज का भारत दुनिया की महाशक्तियों से आंख झुकाकर या आंख उठाकर नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर बराबरी के स्तर पर बात करता है. वैसे भी भारत 1998 में अमेरिकी प्रतिबंधों की तीव्रता को तीन साल तक झेल चुका है. इसलिए भारत अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक संबंधों को आगे बढ़ाने में विश्वास करता है.
वैसे अमेरिका भी अच्छी तरह जानता है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत उसका सबसे मजबूत और इकलौता रणनीतिक साझेदार है. अमेरिका भले ही कागजों पर कितनी भी सख्त धमकियाँ दे, लेकिन वह भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का जोखिम नहीं उठा सकता. यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से तेल खरीदने पर भी अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए थे.
यही कारण है कि अमेरिका का जो अखबार भारत विरोधी शब्दों से अपने पन्ने भरता रहा है, जो भारत के खिलाफ अपने शब्द खर्च करता रहा है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया है. अमेरिकी अखबार ने लिखा है कि पीएम मोदी एक बार में एक डील के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से निपटने की तैयारी कर रहे हैं. समझ रहे हैं... वो न्यूयॉर्क टाइम्स, जो बात-बात पर भारत के खिलाफ जहरीले शब्द लिखता रहा है, वो लिख रहा है कि ट्रंप को दरकिनार करके भारत नई लकीर खींचने में लगा है. अखबार में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक साल में दुनिया भर में भारत की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारियों का नेटवर्क बढ़ाने पर खास जोर दिया है. अखबार ने बाकायदा गिनाकर बताया है कि पिछले 12 महीनों में पीएम मोदी ने कम से कम 20 देशों का दौरा किया है, जबकि 13 देशों के नेताओं ने भारत की यात्रा की है. कई मुलाकातें सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि ये बातचीत खास लक्ष्यों को हासिल करने के मकसद से की गई हैं.
भारत की विदेश नीति से ऐसे ही अमेरिका परेशान नहीं है. ये सच है कि पिछले एक साल में भारत ने बहुत ही गंभीरता और सक्रियता के साथ वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाया है. ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद से भारत ने कितनी इंटरनेशनल डील की हैं, वो समझिए. कल ही उज्बेकिस्तान के साथ परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम और क्रिटिकल मिनरल्स की डील की है. इस डील से भारत के परमाणु बिजलीघरों के लिए लंबे समय तक यूरेनियम की सप्लाई पक्की हो गई है.
इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 'क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप' की थी. इससे भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने के लिए जरूरी लिथियम और कोबाल्ट की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित हुई है. यूरोपियन यूनियन के साथ 'मदर ऑफ ऑल डील्स' किया था. यूरोपियन यूनियन के साथ हुई ऐतिहासिक डील में भारत ने यूरोपीय कारों और वाइन पर टैक्स कम किया, बदले में भारतीय कपड़ों और आईटी इंजीनियर्स को यूरोप में बड़ी पहुंच मिली. ब्रिटेन के साथ हुई डील से ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की भारत में सस्ती होने लगी है, और बदले में भारतीय प्रोफेशनल्स को ब्रिटेन में काम करने के लिए वीजा नियमों में ढील दी गई है. ओमान और यूएई के साथ हुई डील्स के जरिए भारत के हाईवे, पोर्ट्स और रिन्यूेबल ऊर्जा में अरब देशों का अरबों डॉलर का निवेश आ रहा है.
भारत और फ्रांस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च और शिक्षा में सहयोग को और बढ़ाया है. दक्षिण कोरिया ने भारत के साथ ज्यादा निवेश और जहाज निर्माण में सहयोग करने का वादा किया है. भारत और जर्मनी के बीच पनडुब्बी तकनीक वाली डील भारतीय नौसेना के इतिहास के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों में से एक है. अमेरिकी मीडिया का मानना है कि दुनिया में भारत व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, जरूरी मिनरल्स, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में अपने विकल्पों का दायरा बढ़ा रहा है. सच्चाई भी यही है कि भारत किसी एक देश की ओर देखने की बजाय अपने संबंधों का विस्तार कर रहा है.
यही आज के भारत की ताकत भी है. इसी ताकत की बदौलत अमेरिकी धमकी के बावजूद भारत अपने पुराने दोस्तों से न सिर्फ मिल रहा है, बल्कि उनके साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जता रहा है. क्योंकि महान दार्शनिक अरस्तू ने सदियों पहले कहा था कि "नए मित्र बनाना अच्छी बात है, लेकिन वे पुराने दोस्तों की जगह कभी नहीं ले सकते." इसलिए भारत अमेरिका के साथ भी है और अपने पुराने दोस्तों के साथ भी खड़ा है. अमेरिका भले ही रूस और ईरान को अछूत बनाने में लगा हो... लेकिन भारत के लिए पुराने दोस्त आज भी अच्छे दोस्त हैं.