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DNA: ट्रंप की धमकियों के बीच मोदी की 'कार डिप्लोमेसी': बिश्केक में पुतिन की गाड़ी में निकले PM

अमेरिकी प्रतिबंधों और डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों के बीच किर्गिस्तान के बिश्केक में पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 'कार डिप्लोमेसी' देखने को मिली. जानिए एससीओ समिट के इतर इस अनौपचारिक मुलाक़ात और कूटनीतिक संदेश का पूरा डीएनए विश्लेषण.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 31, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:29 PM IST
DNA: ट्रंप की धमकियों के बीच मोदी की 'कार डिप्लोमेसी': बिश्केक में पुतिन की गाड़ी में निकले PM
Image Credit: DNA (पुतिन और पेजेश्कियान के साथ पीएम मोदी की बैठक का विश्लेषण)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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