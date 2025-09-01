SCO Summit 2025: 'तियानजिन में नए इंटरनेशनल...', जिनपिंग के साथ आए PM मोदी कि अब पुतिन के साथ बैठक पर दुनियाभर की निगाहें
SCO Summit 2025: 'तियानजिन में नए इंटरनेशनल...', जिनपिंग के साथ आए PM मोदी कि अब पुतिन के साथ बैठक पर दुनियाभर की निगाहें

SCO Summit 2025: चीन के तियानजिन में हो रहे SCO समिट की बैठक में एक नए अंतरराष्ट्रीय संगठन की तैयारी कर रहे हैं. रूसी राजदूत मिखाइल उल्यानोव की सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर अमेरिका की टेंशन बढ़ गई होगी.  

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 07:53 AM IST
SCO Summit 2025: 'तियानजिन में नए इंटरनेशनल...', जिनपिंग के साथ आए PM मोदी कि अब पुतिन के साथ बैठक पर दुनियाभर की निगाहें

SCO Summit 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महंगे टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में मची उथल-पुथल से निपटने के लिए भारत चीन और रूस सहित कई देशों के साथ मिलकर एक नए संगठन की तैयारी कर रहा है. चीन के तियानजिन में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन SCO समिट की बैठक में एक नए अंतरराष्ट्रीय संगठन की तैयारी कर रहे हैं. रूसी राजदूत मिखाइल उल्यानोव ने सोशल मीडिया पर भारत-चीन की बढ़ती साझेदारी को लेकर सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'हम एक नए अंतराराष्ट्रीय संबंधों के एक नए संगठन निर्माण के साक्षी बन रहे हैं.'

रूसी राजदूत का यह बयान प्रधानमंत्री मोदी की रविवार को तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद आया, जिसमें दोनों नेताओं ने अक्टूबर 2024 में कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी पिछली मुलाकात के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति और स्थिर प्रगति का स्वागत किया. दोनों नेताओं ने एक बार फिर से इस बात की पुष्टि की कि अब दोनों देश अब प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि विकास के नए साझेदार हैं. उनकी असहमतियों को अब विवाद में नहीं बदलना चाहिए. अब एससीओ समिट के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होगी. इस बैठक पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हैं.

 

शी जिनपिंग को साथ लाए पीएम मोदी, देखता रह गया अमेरिका
पीएम नरेंद्र मोदी मौजूदा समय चीन की दो दिवसीय यात्रा पर हैं जहां वो 31 अगस्त और 1 सितंबर तक चलने वाले 25वें एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं. रविवार को पहले पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और वे शिखर सम्मेलन के बाद सोमवार को पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे. शी जिनपिंग के साथ अपनी बातचीत के दौरान पीएम मोदी से द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास के लिए सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के महत्व के बारे में भी कहा. यही वजह है कि चीन और भारत की इन नजदीकियों को देखकर खुद को सुपरपावर मानने वाला अमेरिका भी दबी आंखों से सब कुछ चुपचाप देख रहा है.

 

यह भी पढ़ेंः  'बिना टैरिफ के बर्बाद हो जाएगा देश', भड़के ट्रंप ने बताया वामपंथी जजों का फैसला

पुतिन के साथ पीएम मोदी की बैठक पर टिकी दुनिया की निगाहें
सोमवार (1 सितंबर) को एसईओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और पुतिन के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुईं हैं. ये बैठक कई मायनों में खास है. इस बैठक को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ को लेकर एक करारा जवाब भी माना जा रहा है. आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच कई दशकों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं. वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस साल दिसंबर के महीने में पुतिन भारत का दौरा कर सकते हैं. इसके पहले पुतिन का आखिरी भारतीय दौरा दिसंबर 2021 में हुआ था. पुतिन के साथ बैठक में आज पीएम मोदी डिफेंस, एनर्जी संबंधों सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं.

अमेरिका से खटास होने के बाद भारत चीन को साथ लाया!
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50 फीसदी के टैरिफ के बाद भारत अमेरिका रिश्तों में आई खटास के बाद भारत चीन को अपने साथ ले आया है. एसईओ की बैठक से इतर पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता की और इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने और बिजनेस लॉस को कम करने के लिए एक सियासी और डिप्लोमेटिक दिशा डेवलेप करने को लेकर बातचीत की.

यह भी पढ़ेंः  'सरहद पर शांति भारत-चीन संबंधों के लिए बीमा पॉलिसी', PM मोदी की जिनपिंग को दोटूक

