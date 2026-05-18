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Hindi Newsदुनियाग्रीन शिपिंग, ब्लू इकोनॉमी पर और रिन्यूबल्स पर फोकस, 100 बिलियन के निवेश की संभावना; नॉर्वे से क्या कुछ ला रहे पीएम मोदी?

ग्रीन शिपिंग, ब्लू इकोनॉमी पर और रिन्यूबल्स पर फोकस, 100 बिलियन के निवेश की संभावना; नॉर्वे से क्या कुछ ला रहे पीएम मोदी?

PM Modi Norway Visit LIVE: पीएम नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे हैं, जहां वो तीसरे भारत-नॉर्डिक सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. पीएम मोदी 19 मई को आयोजित होने वाले तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 18, 2026, 05:50 PM IST
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Photo Credit: PM Modi X
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PM Modi Norway Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन दौरे के बाद नॉर्वे पहुंचे. 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा हुआ है. नॉर्वे में प्रवासी भारतीयों ने भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया. नॉर्वे की प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर से शुरुआती मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'नॉर्वे की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है. यह खूबसूरत देश प्रकृति और मानवीय प्रगति के बीच सद्भाव की सबसे खूबसूरत मिसाल है. कल नॉर्वे के संविधान दिवस के अवसर पर मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से नॉर्वे जैसे सुदृढ़ और जीवंत लोकतंत्र की जनता को शुभकामनाएं देता हूं. मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाले वाला था लेकिन पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के कारण मुझे वह यात्रा स्थागित करनी पड़ी और उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया.'   

भारत नॉर्डिक देशों के साथ काम करने को प्रतिबद्ध: PM मोदी

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा, 'भारत और नॉर्वे के बीच आर्थिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं. दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 2.73 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है. नॉर्वे के सरकारी वेल्थ फंड्स ने भारतीय बाजारों में लगभग 28 बिलियन डॉलर का निवेश किया है. भारत और पूरे नॉर्डिक क्षेत्र के बीच कुल व्यापार लगभग 19 बिलियन डॉलर आंका गया है. इस तरह भारत नॉर्डिक देशों के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. पीएम मोदी ने कहा यूरोप के इस हिस्से के उत्साही और साझा लक्ष्यों को लेकर चलने वाले नेताओं का भारत तहे दिल से स्वागत करता है.'  

नॉर्वे के पीएम का बयान

प्रधानमंत्री मोदी की ओस्लो यात्रा पर नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोर ने कहा, 'दुनिया में अनिश्चितता और तेजी से हो रहे परिवर्तनों, ध्रुवीकरण और संघर्षों के दौर में, उन देशों के साथ संपर्क मजबूत करना और उन्हें आगे बढ़ाना जरूरी है, जिनके साथ हम मूलभूत मूल्यों को साझा करते हैं. नॉर्वे के लिए आपसी साझेदारी मायने रखती है, खासकर लोकतांत्रिक देशों के बीच जो समान हितों को साझा करते हैं और वैश्विक समुदाय में समान नियमों का पालन करते हैं. इसी भावना के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओस्लो यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है.'

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नॉर्वे के लिए भारत की दोस्ती जरूरी: जोनास गहर स्टोर

नॉर्वे के पीएम ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'प्राइम मिनिस्टर मोदी की यह यात्रा भारत और नॉर्वे के बीच बढ़ती साझेदारी और कई क्षेत्रों में भारत और नॉर्वे के बीच सहयोग को वास्तव में मजबूत करने की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है. आज हम कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे और उन्हें रेखांकित करेंगे जो इस साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे. अब हमारे पास यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) देशों और भारत के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है, जिससे बड़ी उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं जुड़ी हैं.'

 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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