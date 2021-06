Iran के नए राष्ट्रपति Ebrahim Raisi को PM मोदी ने दी जीत की बधाई, हसन रूहानी की लेंगे जगह

नई दिल्ली: ईरान (Iran) के नए राष्‍ट्रपति (President) चुने गए इब्राहीम रईसी (Ebrahim Raisi ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)ने रविवार को जीत की बधाई दी है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है, 'ईरान के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर इब्राहिम रईसी को बधाई. मैं भारत और ईरान के बीच मधुर संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं.' इब्राहिम रईसी अब राष्‍ट्रपति हसन रूहानी की जगह लेंगे.

Congratulations to His Excellency Ebrahim Raisi on his election as President of the Islamic Republic of Iran. I look forward to working with him to further strengthen the warm ties between India and Iran.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 20, 2021