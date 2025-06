वो देखिए... तुर्किये ने पाकिस्तान को बम-ड्रोन दिए, साइप्रस गए पीएम मोदी तो उस बॉर्डर तक पहुंच गए

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हथियार देने वाले तुर्की (तुर्किए) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर बहुत चुभेगी. पीएम साइप्रस गए, वहां उनका जमकर स्वागत हुआ और देश का सबसे बड़ा सम्मान भी दिया गया. लेकिन बात इतनी ही नहीं थी. काला चश्मा पहने प्रधानमंत्री उस ग्रीन लाइन पर भी पहुंच गए जहां से उत्तरी साइप्रस दिखाई देता है. ये वही उत्तरी साइप्रस है जिसका झंडा तुर्की से मेल खाता है. इसे सिर्फ तुर्की ने मान्यता दे रखी है जबकि इस देश के दो टुकड़े को दुनिया मान्यता नहीं देती है.

वो तुर्की ही था जिसने साइप्रस में सेना भेजकर इस खूबसूरत आईलैंड के दो टुकड़े कर दिए थे. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तरी साइप्रस का इलाका दिखाने बॉर्डर के बेहद करीब साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस लेकर चले गए. प्रधानमंत्री ने खुलकर साइप्रस की क्षेत्रीय अखंडता का सपोर्ट किया.

इस यूरोपीय देश को तुर्की के हमले के कारण बंटवारा झेलना पड़ा और तब से वही स्थिति बरकरार है. साइप्रस के राष्ट्रपति ने मोदी को निकोसिया के करीब वो पहाड़ियां दिखाईं जो अब भी तुर्किये के कब्जे में हैं. संयुक्त राष्ट्र साइप्रस के दोनों हिस्से के बीच में बफर जोन रखता है. भारत खुलकर साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ-साथ साइप्रस की एकता की बात करता रहा है. अब आप मैप देखिए. साइप्रस में तुर्किये की तरफ का हिस्सा नॉर्थ साइप्रस और दूसरी तरफ का साइप्रस (यहीं पीएम गए) है.

अब आप वीडियो देखिए. पीएम को साइप्रस के राष्ट्रपति हाथ से जिस इलाके की ओर इशारा कर रहे हैं वहां एक चांद की शक्ल की तस्वीर भी दिखाई देती है. वही नॉर्थ साइप्रस है. आज भी वहां तुर्किश सेना मौजूद है. कहने को यह आजाद और अलग है लेकिन इसका आधिकारिक नाम Turkish Republic of Northern Cyprus है.

PM Modi visits the Green Line in Cyprus (that divides the Island) along with Cyprus President Nikos Christodoulides.

Area overlooks northern Cyprus, which remains under occupation with the presence of Turkish Troops.

