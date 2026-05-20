पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने कहां खड़े होकर सेल्फी ली? वायरल तस्वीर की कहानी

पांच देशों की आधिकारिक यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इटली में हैं. कुछ समय पहले इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम के साथ एक सेल्फी शेयर की. उन्होंने लिखा, 'मेरे मित्र, रोम में आपका स्वागत है.' सेल्फी में पीछे का नजारा बेहद आकर्षक दिख रहा है. क्या आप जानते हैं पीएम और मेलोनी के पीछे दिख रही यह क्या चीज है? सेल्फी वायरल होने के बाद अब लोग तस्वीर के बारे में भी जानना चाहते हैं.

दरअसल, पीएम मोदी और मेलोनी रोम और इटली के मुख्य प्रतीक माने जाने वाले कोलोसियम में दिखाई दे रहे हैं. 80 ईसवी में बनी (2000 साल पुरानी) यह विशाल संरचना प्राचीन रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा अंडाकार एम्फीथिएटर हुआ करती थी. यह अपनी भव्यता और ऐतिहासिक विरासत के चलते दुनिया के नए सात अजूबों में भी गिनी जाती है. एम्फीशिएटर का मतलब ऐसी खुली जगह, जहां लोग कार्यक्रमों में सीढ़ीनुमा जगह पर बैठकर आनंद ले सकते हैं.

Welcome to Rome, my friend! pic.twitter.com/mUjFL4HIqY Add Zee News as a Preferred Source — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 19, 2026

आज भी यह दुनिया का सबसे बड़ा और खड़ा हुआ एम्फीथिएटर है. कंक्रीट और पत्थरों से बनी यह 12 मंजिला ऊंची इमारत है. इसमें 60 हजार से ज्यादा दर्शक बैठ सकते थे. पीएम मोदी के कोलोसियम जाने, वहां मेलोनी ने सेल्फी कब और कैसे खींची, पूरा वीडियो नीचे देखिए.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi, along with Prime Minister of Italy, Giorgia Meloni, visited the iconic Colosseum in Rome, Italy. (Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/DklTlGmHSR — ANI (@ANI) May 20, 2026

प्राचीन काल में इसका इस्तेमाल पशुओं के शिकार, योद्धाओं की लड़ाई के लिए भी किया जाता था. नीचे कोलोसियम का आकर्षक वीडियो देखिए.

The Colosseum, Italy pic.twitter.com/JDREBH2Gtm — Beauty of Nature (@NaturalEye78321) May 5, 2026

पीएम मोदी यूरोपीय दौरे के पांचवें और अंतिम पड़ाव पर रोम पहुंचे हुए है. पीएम पिछली बार जी7 समिट के लिए जून 2024 में इटली गए थे. इससे पहले वह नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और UAE भी गए.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi meets Prime Minister of Italy, Giorgia Meloni in Rome, Italy. (Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/ZbtaPgYNaK — ANI (@ANI) May 20, 2026

ऊपर का वीडियो दिन का है. इसमें पीएम मेलोनी भारत के प्रधानमंत्री का वेलकम करते दिखाई देती हैं. उन्होंने हाथ के इशारे से शहर के बारे में भी बताया.