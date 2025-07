PM मोदी के लिए देखिए कैसे बिछ गया मुइज्जू का मालदीव.. राजधानी माले में लहराया तिरंगा

PM Modi Maldives visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंच रहे हैं. मालदीव की राजधानी माले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तिरंगे और बधाई संदेशों से सज गई है. पीएम मोदी को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुईज्जू ने आधिकारिक दौरे पर आमंत्रित किया है. यह मोदी का तीसरा मालदीव दौरा होगा और राष्ट्रपति मुईज्जू के कार्यकाल में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का पहला मालदीव दौरा होगा.

स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि पीएम मोदी

असल में पीएम मोदी 26 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. यह दौरा भारत-मालदीव संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग की दिशा में नए संकेत मिल रहे हैं. पीएम मोदी के दौरे पर राजनीतिक एक्सपर्ट्स नजर बनाए हुए हैं क्योंकि जिन मुइज्जू ने वहां चुनाव जीतने के लिए भारत विरोध का झंडा बुलंद किया था. वही मुइज्जू अब समझ गए हैं कि भारत ने मालदीव की हमेशा मदद की है.

#WATCH | Maldives capital Malé decorated with greeting banners and the Indian flag ahead of PM Narendra Modi's State Visit to the island nation. He has been invited by the Maldivian President, Mohamed Muizzu. This will be his third visit to the island nation and the first by any… pic.twitter.com/l57K2nguxn

