/जब CM भी नहीं थे PM मोदी, तब न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान मिले थे ये 3 गिफ्ट, खुद सुनाया किस्सा

Modi Auckland Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों न्यूजीलैंड के ऐतिहासिक दौरे पर हैं. बतौर प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की अपनी पहली यात्रा के दौरान पीएम मोदी का ऑकलैंड में बेहद गर्मजोशी और अभूतपूर्व स्वागत किया गया. प्रवासी भारतीयों के जोश और जयकारों से गद्गद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर एक बेहद भावुक और दिलचस्प किस्सा साझा किया. उन्होंने मंच से एक मफलर दिखाते हुए बताया कि यह उनका बतौर पीएम पहला दौरा जरूर है, लेकिन न्यूजीलैंड से उनका रिश्ता दशकों पुराना है.
पीएम मोदी ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा कि जब मैं देश का प्रधानमंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी नहीं था, तब भी मुझे न्यूजीलैंड आने का मौका मिला था. उस यात्रा के दौरान मुझे यहां एक मफलर, एक कैप और दस्ताने गिफ्ट में मिले थे क्योंकि यहां काफी ठंड थी. आज मैं विशेष तौर पर उस मफलर को अपने साथ लेकर आया हूं. यह मफलर जो आप देख रहे हैं, इसे 25 साल पहले मेरे एक न्यूजीलैंड के दोस्त ने मुझे दिया था. मैंने इसे ठीक वैसे ही संभालकर रखा है, जैसे आपके प्यार को अपने दिल में संभालकर रखा है.
WATCH | New Zealand: At the community event in Auckland, PM Narendra Modi says, "This might be my first visit as the Prime Minister but 25-30 years ago, when I was not a part of any Government and nobody knew me in publuc life, I received an opportunity to come to New Zealand.… pic.twitter.com/c2w62NiUZB
ANI (@ANI) July 11, 2026
प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के सांस्कृतिक और कूटनीतिक रिश्तों की गहराई पर बात करते हुए दोनों देशों के बीच के प्रतिबद्धता को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों में सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि यादें, दोस्ती, वैल्यूज और कमिटमेंट भी शामिल है.
पीएम मोदी ने माओरी संस्कृति के एक बेहद खास शब्द का जिक्र करते हुए कहा कि यहां एक शब्द लोगों को आपस में जोड़ता आया है- 'वाका' (Vaka/Waka - जिसका अर्थ पारंपरिक नाव या कश्ती होता है, जो टीमवर्क और एक साथ आगे बढ़ने का प्रतीक है). प्रधानमंत्री ने पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि मुझे इस यात्रा की सफलता पर पूरा भरोसा है और हम हर मोर्चे पर सफल होंगे. आपका यह प्यार और सपोर्ट सच में दिल को छू लेने वाला है.
पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी बेहद उत्साहित नजर आए. उन्होंने मंच से पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें वैश्विक पटल का एक महान नेता बताया. न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण और कद्दावर नेताओं में से एक हैं. वह दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) का नेतृत्व करने के लिए एक बेहद मामूली शुरुआत से उठकर ऊपर आए हैं. उन्होंने भारत में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है. वह न्यूजीलैंड के एक सच्चे और पक्के दोस्त हैं. यह कम्युनिटी और दोनों देशों की दोस्ती सच में बहुत खास है.