ट्रंप ने 4 बार किया था कॉल, PM मोदी ने नहीं दिया जवाब! लग गई थी अमेरिका को मिर्ची, इस अखबार का बड़ा दावा
PM Narendra Modi: जर्मन अखबार एफ.ए.जेड. ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को चार बार कॉल किए थे, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप के सारे कॉल्स को नजरअंदाज कर दिया. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की मीडिया स्टंटबाजी का हिस्सा नहीं बनना चाहते.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 26, 2025, 05:25 PM IST
भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है. जर्मनी के अखबार फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन्स जितुंग का  (F.A.Z.) ने बड़ा दावा किया है. एफ.ए.जेड ने कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार बार फोन किया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, रूस से तेल खरीदने और टैरिफ विवाद पर ट्रंप की धमकियां, दबाव और शिकायतें भारत पर असर नहीं डाल पा रही हैं, जबकि कई और देशों पर ये रणनीति पूरी तरह से काम कर चुकी है.

मोदी Vs ट्रंप: जर्मन रिपोर्ट में क्या दावा किया गया?

एफ.ए.जेड. ने दावा किया है कि अगर जर्मन भाषा की रिपोर्ट का मशीनी तर्जुमा सही है, तो हाल के हफ्तों में ट्रंप ने पीएम मोदी को चार बार फोन कॉल किए. लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप को जवाब देने से इनकार कर दिया. हालांकि,  रिपोर्ट में उन सटीक तारीखों का जिक्र नहीं किया गया है, जिन पर कथित तौर पर कॉल किए गए थे. वहीं, भारतीय अधिकारियों ने इन कॉल्स पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी का मौजूदा नजरिया गहरी हताशा और रणनीतिक सतर्कता, दोनों को दर्शाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी अमेरिकी कृषि व्यवसाय के लिए भारत के बाजोर खोलने के ट्रंप के दबाव का मुखालफत कर रहे हैं.  रिपोर्ट में रूसी तेल खरीदना जारी रखने के भारत के रुख पर भी प्रकाश डाला गया है. इसके बारे में ट्रंप का दावा है कि यह 'पुतिन की युद्ध मशीन' को वित्तपोषित कर रहा है. इसका मतलब यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से है.

भारत को टैरिफ में छूट नहीं मिलेगी?

अगर हालात नहीं बदले तो भारत को अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 50 फीसदी तक टैरिफ (शुल्क) देना पड़ सकता है. 25 फीसदी व्यापार असंतुलन ( Trade Imbalance ) की वजह से और 25 फीसदी रूस से तेल खरीदने के कारण. रिपोर्ट में ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के हवाला से कहा गया है कि, 'उन्हें नहीं लगता कि मेरे बॉस (ट्रंप) उन्हें कोई और छूट देंगे.'

'पीएम मोदी मीडिया स्टंटबाजी का हिस्सा नहीं बनना चाहते'

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की मीडिया स्टंटबाजी का हिस्सा नहीं बनना चाहते. हाल ही में वियतनाम के मामले का जिक्र किया गया, जहां ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पहले ही व्यापार समझौते का ऐलान कर दिया था, जबकि असल में ऐसा कोई समझौता हुआ नहीं था. वहीं, एकस्पर्ट मार्क फ्रेजियर के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तालमेल की अमेरिकी अवधारणा, जिसमें चीन को कंट्रोल करने में भारत की केंद्रीय भूमिका है, वो 'टूट रही है.'

भारत को क्या नुकसान होगा?

भारतीय एक्सपोर्ट्स का पांचवां हिस्सा अमेरिका जाता है और एफ.ए.जेड. ने दावा किया है कि नए टैरिफ भारत की आर्थिक वृद्धि को अनुमानित 6.5 फीसदी से घटाकर 5.5 फीसदी कर सकते हैं. जबकि, भारतीय लोगों की भावना ट्रंप के खिलाफ तेजी से बदली है, जो जून में हुए प्यू रिसर्च सर्वे के उलट है. इसमें पाया गया था कि 'हर दूसरा भारतीय' ट्रंप पर भरोसा जताता है, जो वैश्विक स्तर पर पांचवीं सबसे बड़ी रेटिंग है.

ट्रंप का पाकिस्तान की तरफ झुकाव?

हालांकि, भारत में ट्रंप के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की अच्छी बिक्री हुई है, लेकिन हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के उनके दावे ने भारतीय सोशल मीडिया पर आक्रोश पैदा कर दिया है. इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि भारत एक दिन पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है. उनके इस दावे ने भी भारतीय सोशल मीडिया पर नाराजगी पैदा कर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ उनके कथित व्हाइट हाउस लंच को भी भड़काऊ माना जा रहा है.

मोदी की नई रणनीति

रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी अब एक नई रणनीति अपना रहे हैं और इस वीकेंड तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने की योजना बना रहे हैं. लेख में फ्रेजियर के हवाले से कहा गया है कि भारत के 'चीन के साथ साझा रणनीतिक हित' हैं, खासकर वैश्विक संस्थानों में ज्यादा असर हासिल करने में. इसमें यह भी कहा गया है कि चीनी निवेश और तकनीक भारतीय इंडस्ट्री को और विकसित करने में मदद कर सकते हैं.

Narendra ModiDonald Trump

