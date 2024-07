क्या है 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू', जो पुतिन ने PM मोदी को दिया, समझिए इसकी अहमियत

What is Order of St Andrew the Apostle: पीएम नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल द फर्स्ट-कॉल्ड से नवाजा गया है. यह सम्मान 326 साल पुराना है. रूस ने साल 2019 में पीएम मोदी को यह सम्मान देने की घोषणा की थी. भारत और रूस के बीच रणनीति साझेदारी और दोस्ताना संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने में पीएम मोदी के योगदान के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है.

ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल की शुरुआत 1698 में जार पीट द ग्रेट ने की थी. रूस के संरक्षक संत एंड्रयू के सम्मान में इसे शुरू किया गया था. यह सम्मान खास तौर पर असाधारण सेवा करने वाले नागरिक और सैन्य सेवा के लिए दिया जाता है.

क्यों खास है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू

यह पुरस्कार एक माला के रूप में होता है, जिसमें एक नीला सैश, सेंट एंड्रयू के क्रॉस वाला बैज और छाती पर पहने जाने वाला एक सितारा होता है. पीएम मोदी ने यह सम्मान हासिल करने के बाद 'एक्स' पर लिखा, 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोसल पुरस्कार हासिल करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं. मैं इसे भारत की जनता को समर्पित करता हूं.'

#WATCH | Russian President Vladimir Putin confers Russia's highest civilian honour, the Order of St Andrew the Apostle on Prime Minister Narendra Modi.

The Russian President says, "Dear friend, from the bottom of my heart, I would like to congratulate you for this highest… pic.twitter.com/Uxdgz7PqQV

— ANI (@ANI) July 9, 2024