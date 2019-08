VIDEO: बहरीन में पीएम मोदी ने 200 साल पुराने कृष्ण मंदिर की पुनर्निर्माण परियोजना का किया शुभारंभ

मनामा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बहरीन की राजधानी मनामा में भगवान श्री कृष्ण के 200 साल पुराने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 42 लाख डॉलर की परियोजना का शनिवार को शुभारंभ किया. मनामा में श्रीनाथजी (श्री कृष्ण) मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य इस साल आरंभ किया जाएगा. मनामा स्थित इस 200 साल पुराने मंदिर का 42 लाख डॉलर की लागत से 45 हजार वर्ग फुट क्षेत्र में तीन मंजिला भवन के साथ नवीनीकरण किया जा रहा है. मोदी शनिवार को यहां पहुंचे थे. वह बहरीन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं.

पीएम मोदी ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "बहरीन के श्रीनाथजी मंदिर में तीन घंटे बिताए. यह इस क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है. यह भारत और बहरीन के बीच मजबूत संबंधों को प्रदर्शित करता है."

Spent time at Bahrain’s Shreenathji Temple. This is among the oldest temples in the region and manifests the strong ties between India and Bahrain.

Here are some blessed moments from the temple. pic.twitter.com/InRdOl65Nv

