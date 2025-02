MAGA + MIGA = MEGA अमेरिका जाकर पीएम मोदी ने सेट कर दिया नया फॉर्मूला

अमेरिका जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया फॉर्मूला सेट कर आए हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद यह दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी. ट्रंप ने अपनी किताब ‘Our Journey Together’ मोदी को भेंट की. इसमें ट्रंप के भारत दौरे की कई चर्चित तस्वीरें हैं. मोदी के लिए ट्रंप ने पहले पन्ने पर लिखा- मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आप महान हैं. बाद में पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर नया फॉर्मूला बना दिया.

दरअसल, ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में Make America Great Again (MAGA) का नारा लगाते रहे. वह लगातार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं. पीएम ने इसका जिक्र करते हुए लिखा कि भारत में हम विकसित भारत के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, जो अमेरिकी संदर्भ में बदलकर MIGA हो जाता है, मतलब make india great again. इस तरह से दोनों देश मिलकर भारत और अमेरिका की खुशहाली के लिए मेगा पार्टनरशिप कर रहे हैं. इस तरह से मोदी ने फॉर्मूला दिया- MAGA+MIGA=MEGA.

President Trump often talks about MAGA.

In India, we are working towards a Viksit Bharat, which in American context translates into MIGA.

And together, the India-USA have a MEGA partnership for prosperity!@POTUS @realDonaldTrump pic.twitter.com/i7WzVrxKtv

— Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2025