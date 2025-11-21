Advertisement
G20 Summit: जिस समिट के लिए पीएम मोदी का प्लेन उड़ चला, डोनाल्ड ट्रंप बहिष्कार क्यों कर रहे?

South Africa G20 Summit: प्रधानमंत्री मोदी जी20 समिट में शामिल होने साउथ अफ्रीका के रास्ते पर हैं लेकिन दुनिया के दो बड़े देशों के नेताओं ने मना कर दिया है. ट्रंप की ओर से कहा गया कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ज्यादा बोलते हैं. वो पसंद नहीं हैं. चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का कुछ अलग ही कारण पता चला है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 21, 2025, 09:54 AM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान उन्हें लेकर दक्षिण अफ्रीका के लिए निकल चुका है. सुबह साढ़े सात बजे के करीब पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं जी20 समिट में हिस्सा लेने जोहानिसबर्ग जा रहा हूं. यह एक स्पेशल समिट है क्योंकि यह अफ्रीका में हो रही है. कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी और वहां दुनिया के कई नेताओं से मुलाकातें भी होंगी. गौर करने वाली बात यह है कि जिस समिट को पीएम मोदी इतना स्पेशल बता रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसका बहिष्कार कर रहे हैं. आखिर क्यों?

G20 देशों के नेता इस वीकेंड दक्षिण अफ्रीका में बिना किसी अमेरिकी प्रतिनिधि के शिखर सम्मेलन के लिए मिल रहे हैं. ट्रंप का आरोप है कि साउथ अफ्रीका की सरकार अपने श्वेत अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है. दुनियाभर की मीडिया में कहा जा रहा है कि अमेरिका के इस समिट से दूर होने के कारण यह बैठक कमजोर हो सकती है. साथ ही गरीब देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर दबाव बनाने का लक्ष्य भी कमजोर होगा. इसमें जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ग्रीन एनर्जी की लागत और कर्जे का बढ़ता स्तर प्रमुख हैं.

जिनपिंग ने भी बनाई दूरी

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी साउथ अफ्रीका नहीं जा रहे हैं. उनके बारे में कहा गया है कि वह फिलहाल अंतरराष्ट्रीय यात्रा कम कर रहे हैं. जी20 समिट में दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख नहीं होंगे जबकि इस समूह का उद्देश्य विकसित और विकासशील देशों को वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए एक साथ लाना है. यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन 2023 में इसमें शामिल हुए. अब यह ग्रुप-21 बन चुका है. यह 1999 में बना था. जी-7 में अमीर देश हैं लेकिन जी20 कुछ विकासशील देशों को भी अपनी समस्याएं उठाने के लिए मंच देता है. 

पढ़ें: खुफिया इनपुट देते ही मिसाइल से उड़ा रहा था अमेरिका, ब्रिटेन को आ गया गुस्सा

तस्वीरें दिखाकर ट्रंप ने बेइज्जत किया था

व्हाइट हाउस ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा को सुनाते हुए कहा है कि वह निगेटिव बातें कर रहे हैं और ज्यादा मुंह चला रहे हैं. उनकी भाषा प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद नहीं है. आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा मई में व्हाइट हाउस में बैठे थे तो ट्रंप ने खूब सुनाया था. एक तरह से बेइज्जत करने की कोशिश की थी. कई तस्वीरें और वीडियो दिखाकर रामफोसा को श्वेत लोगों पर हमले के लिए सुनाया था. रामफोसा अपनी सफाई में कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया. 

अमेरिका कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे अफ्रीकी किसानों को मारा जा रहा है और उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है. ट्रंप इसे अपमानजनक बता रहे हैं. अमेरिका यहां तक कह रहा है कि साउथ अफ्रीका को जी-20 से बाहर कर देना चाहिए. हालांकि दक्षिण अफ्रीकी सरकार इन बातों को फेक न्यूज बता रही है. 

पढ़ें: जख्मों पर नमक छिड़कने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का सवाल

