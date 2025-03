यूक्रेन युद्ध का अंजाम बहुत बुरा होता! प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को 'आखिरी अस्त्र' उठाने से रोक दिया था

Russia Ukraine War: रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर पोलैंड के मिनिस्टर ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से मना किया था. पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लाडिस्लाव टेओफिल बार्टोसेव्स्की ने सोमवार को कहा कि उनका देश रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए आभारी है. उन्होंने आगे खुलासा किया कि पीएम मोदी ने ही पुतिन को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने के लिए राजी किया था. साफ है अगर ऐसा न होता तो शायद रूसी राष्ट्रपति कोई बड़ा कदम उठा सकते थे, जिसमें महाविनाशक हथियारों का इस्तेमाल भी होता. परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को 'आखिरी अस्त्र' के तौर पर माना जाता रहा है.

पोलैंड के मिनिस्टर ने Nuclear Tactical Weapons की बात कही है. ये टैक्टिकल हथियार जंग के मैदान के लिए बनाए जाते हैं. इनकी रेंज कम होती है. मिनिस्टर ने 'न्यूज 18' से कहा, 'पिछले साल पीएम मोदी की वारसा यात्रा शानदार रही. उन्होंने पुतिन को मनाया कि वह एटमी हथियारों का इस्तेमाल न करें. हम स्थायी रूप से यूक्रेन में शांति चाहते हैं. कोई भी युद्ध नहीं चाहता.'

पॉडकास्ट में साफ बोले मोदी

एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन को दिए पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि शांति केवल बातचीत की मेज पर बहाल की जा सकती है, न कि युद्ध के मैदान में. उन्होंने दोनों युद्धरत देशों से बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया है.

Prime Minister of India Narendra Modi called for direct negotiations between Ukraine and Russia:

"I can sit with President Putin and say that this is not the time for war. And I can also tell President Zelenskyy in a friendly way, that, brother, regardless of how many people… pic.twitter.com/GA818BG4u2

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 17, 2025