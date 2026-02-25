Advertisement
trendingNow13122264
Hindi Newsदुनियारेड कारपेट वेलकम, दोस्त नेतन्याहू से एयरपोर्ट पर मिले गले, 9 साल में दूसरी बार इजरायल पहुंचे PM मोदी

रेड कारपेट वेलकम, दोस्त नेतन्याहू से एयरपोर्ट पर मिले गले, 9 साल में दूसरी बार इजरायल पहुंचे PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिसवीय इजरायल यात्रा पर पहुंच गए हैं.  इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया. यहां पर पीएम मोदी इजरायली संसद को भी संबोधित करेंगे. पीएम मोदी का यह दूसरा इजरायल दौरा है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 25, 2026, 05:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इजरायल की यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी, फोटो- एक्स
इजरायल की यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी, फोटो- एक्स

PM Modi Israel Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इजरायल के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे. तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान लैंड हुआ. अपने खास दोस्त का स्वागत करने के लिए खुद इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू एयरपोर्ट पर पहुंचे.

दरअसल, प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए नेतन्याहू ने पीएम मोदी का खास अंदाज में स्वागत किया. एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. 9 साल में दूसरी बार पीएम मोदी इजरायल की यात्रा पहुंचे हैं, जहां पर वह इजरायली संसद को भी संबोधित करेंगे. 

इजरायली संसद को संबोधित करेंगे पीएम 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही इजरायली संसद 'नेसेट' को संबोधित भी करेंगे. पीएम येरुशलम की यात्रा भी करेंगे. पीएम मोदी की इस इजरायली यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होने की संभावना है. इससे पहले साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इजरायल की यात्रा पर गए थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर पीएम मोदी इजरायल पहुंचे हैं. पीएम मोदी आज ही इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग से भी मुलाकात करेंगे. 

इजरायल के विपक्षी सांसदों ने क्या कहा? 

जैसे ही ये खबर सामने आई कि पीएम मोदी इजरायली संसद को संबोधित करेंगे, इजरायल में विपक्षी सांसदों ने धमकी देते हुए कहा था कि वह इस संबोधन का बहिष्कार करेंगे. हालांकि, इस पर इजरायली संसद के स्पीकर अमीर ओहाना ने कहा कि वह नेसेट में खाली बची सीटों को पूर्व सांसदों से भर देंगे. आज ही पीएम मोदी और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है. नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी के लिए डिनर की मेजबानी भी करने वाले हैं. 

यह भी पढ़ें: अमेरिका में नौकरियों की बारिश...ट्रंप ने 2026 के स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में भरी हुंकार, ईरान से तनाव, टैरिफ और आने वाले चुनाव पर क्या कहा?

 

पीएम मोदी का शेड्यूल जानिए 

प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन 26 फरवरी को यहूदी नरसंहार स्मारक का भी दौरा करेंगे और मृतकों को श्रद्धांजलि देंगे. पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग, तकनीक, सुरक्षा समझौता और व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जानी है. उल्लेखनीय है कि भारत और इजरायल के रिश्ते इस समय काफी मजबूत स्तर पर हैं. 

यह भी पढ़ें: संसद में भाषण दे रहे थे ट्रंप, इल्हान उमर ने चिल्लाकर कहा 'हत्यारा', वीडियो हुआ वायरल

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
Telangana Crime News
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
NCERT book controversial
CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
bmc news
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
National News
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
Tamil Nadu news
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नवीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नवीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
PM Modi Israel visit
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
West Bengal news
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
NCERT book
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता…लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
Tamil Nadu Assembly elections
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता…लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग