Video: खुदी को कर बुलंद इतना...पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ मलेशिया में करने लगे 'मुशायरा', वीडियो आने के बाद उड़ा भयंकर मजाक

पाकिस्तान के पीएम शहबाज़ शरीफ का एक शायरी करते हुए वीडियो खूब वायरल हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 अक्टूबर 2025 को मलेशिया के दौरे पर थे. इसी दौरान का यह वीडियो बताया जा रहा है. अनवर इब्राहिम के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्लामा इकबाल की मशहूर शायरी 'खुदी को कर बुलंद इतना..." सुनाई. गंभीर चर्चा के बीच ये अचानक कदम सबको चौंका गया. सन्नाटा छा गया, वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर जोक्स की बाढ़ आ गई. डिप्लोमेसी में शायरी का ये ट्विस्ट चर्चा का केंद्र बन गया है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो अजीब सन्नाटा

दरअसल, ये यात्रा द्विपक्षीय रिश्तों को मज़बूत करने के लिए थी. दोनों नेता व्यापार, आईटी, हलाल मीट एक्सपोर्ट, पर्यटन और शिक्षा पर बात कर रहे थे.dawn.com के मुताबिक, "प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ और उनके मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया."

लेकिन शायरी सुनाने का आईडिया कहाँ से आया?

शायद शहबाज साहब अपनी सांस्कृतिक जड़ों को हाइलाइट करना चाहते थे. क्योंकि इक़बाल पाकिस्तान की पहचान हैं, और मलेशिया में भी उनकी रचनाएं अनुवादित होकर लोकप्रिय हैं.अनवर ने बाद में मुस्कुराते हुए कहा, "इक़बाल की शायरी हमें प्रेरित करती है," पाकिस्तान के पीएम शहबाज़ शरीफ 5-7 अक्टूबर को मलेशिया दौरे पर हैं, जहां द्विपक्षीय समझौते साइन होंगे" लेकिन 'मुशायरा मोमेंट' ने और ही अलग माहौल बना दिया. जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया.

सोशल मीडिया पर जमकर मजाक

ट्विटर (अब X) पर लोग तंज कस रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, "शहबाज़ साहब ने डिप्लोमेसी में शायरी घुसा दी, लेकिन ऑडियंस ने सन्नाटे से जवाब दिया- ये तो असली 'ख़ुदी' टेस्ट हो गया!" दूसरे ने कहा, "प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुशायरा सेशन! अनवर भाई सोच रहे होंगे, ये क्या हो गया?" इंडियन यूज़र्स ने मज़ाक उड़ाया, "पाकिस्तान में तो मीटिंग भी ग़ज़ल हो जाती है."