Advertisement
trendingNow12950034
Hindi Newsदुनिया

Video: खुदी को कर बुलंद इतना...पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ मलेशिया में करने लगे 'मुशायरा', वीडियो आने के बाद उड़ा भयंकर मजाक

आप कल्पना कीजिए, दो देशों के नेता आर्थिक सौदेबाज़ी और दोस्ती की बातें कर रहे हो तभी अचानक शेरों-शायरी होने लगे. आप क्या महसूस करेंगे. कुछ ऐसा ही हुआ पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के साथ. जिनके एक वीडियो पर खूब मजाक बनाए जा रहे हैं. आप भी देखें वीडियो और समझें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 06, 2025, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: खुदी को कर बुलंद इतना...पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ मलेशिया में करने लगे 'मुशायरा', वीडियो आने के बाद उड़ा भयंकर मजाक

पाकिस्तान के पीएम शहबाज़ शरीफ का एक शायरी करते हुए वीडियो खूब वायरल हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 अक्टूबर 2025 को मलेशिया के दौरे पर थे. इसी दौरान का यह वीडियो बताया जा रहा है. अनवर इब्राहिम के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्लामा इकबाल की मशहूर शायरी 'खुदी को कर बुलंद इतना..." सुनाई. गंभीर चर्चा के बीच ये अचानक कदम सबको चौंका गया. सन्नाटा छा गया, वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर जोक्स की बाढ़ आ गई. डिप्लोमेसी में शायरी का ये ट्विस्ट चर्चा का केंद्र बन गया है.

आप भी देखें वीडियो:-

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Asian News International (@ani_trending)

Add Zee News as a Preferred Source

 प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो अजीब सन्नाटा
दरअसल, ये यात्रा द्विपक्षीय रिश्तों को मज़बूत करने के लिए थी. दोनों नेता व्यापार, आईटी, हलाल मीट एक्सपोर्ट, पर्यटन और शिक्षा पर बात कर रहे थे.dawn.com के मुताबिक, "प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ और उनके मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया."

लेकिन शायरी सुनाने का आईडिया कहाँ से आया?
शायद शहबाज साहब अपनी सांस्कृतिक जड़ों को हाइलाइट करना चाहते थे. क्योंकि इक़बाल पाकिस्तान की पहचान हैं, और मलेशिया में भी उनकी रचनाएं अनुवादित होकर लोकप्रिय हैं.अनवर ने बाद में मुस्कुराते हुए कहा, "इक़बाल की शायरी हमें प्रेरित करती है,"  पाकिस्तान के पीएम शहबाज़ शरीफ 5-7 अक्टूबर को मलेशिया दौरे पर हैं, जहां द्विपक्षीय समझौते साइन होंगे" लेकिन 'मुशायरा मोमेंट' ने और ही अलग माहौल बना दिया. जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया.

सोशल मीडिया पर जमकर मजाक
ट्विटर (अब X) पर लोग तंज कस रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, "शहबाज़ साहब ने डिप्लोमेसी में शायरी घुसा दी, लेकिन ऑडियंस ने सन्नाटे से जवाब दिया- ये तो असली 'ख़ुदी' टेस्ट हो गया!" दूसरे ने कहा, "प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुशायरा सेशन! अनवर भाई सोच रहे होंगे, ये क्या हो गया?" इंडियन यूज़र्स ने मज़ाक उड़ाया, "पाकिस्तान में तो मीटिंग भी ग़ज़ल हो जाती है."

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Shehbaz Sharif

Trending news

बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
BJP MP Khagen Murmu Attacked
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
Supreme Court News
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
Sonam Wangchuk Detain
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
;