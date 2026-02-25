Advertisement
trendingNow13121841
Hindi Newsदुनियापाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ मर चुके होते, अगर मैं जंग न रोकता..., ट्रंप का बड़ा चौंकाने वाला दावा

'पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ मर चुके होते, अगर मैं जंग न रोकता...', ट्रंप का बड़ा चौंकाने वाला दावा

Trump big claim Pakistan PM would have died: अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने भारत-पाकिस्तान तनाव को लेकर एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है. उन्होंने कहा कि अगर उनकी दखलअंदाजी नहीं होती तो दोनों देशों के बीच हालात परमाणु युद्ध तक पहुंच सकते थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif भी जिंदा नहीं बचते.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 25, 2026, 10:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-ग्रोक)
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-ग्रोक)

Trump new India-Pak explosive claim: अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान भारत और पाकिस्तान को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मामला परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता था. ट्रंप ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, 'अगर मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध में उतर जाते. करीब 3.5 करोड़ लोगों की जान जा सकती थी, यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बच नहीं पाते.'

‘मैंने रुकवाई जंग’
यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान तनाव के मामले में खुद को हीरो बताया है. पिछले कुछ महीनों से वह लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने व्यापार समझौतों और टैरिफ दबाव का इस्तेमाल कर दोनों देशों को तनाव बढ़ाने से रोका. हालांकि नई दिल्ली ने पहले भी साफ कर दिया था कि भारत और Pakistan के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं हुई.

पहलगाम हमले के बाद बढ़ा था तनाव
दरअसल मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की थी. भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत नियंत्रण रेखा पार आतंकी ढांचे पर निशाना साधा. इसके बाद पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और यूसीएवी हमलों की कोशिशें की गईं, जिन्हें भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया. सेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम देकर पाकिस्तान को बुरी तरह मात दिया था. इस कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे और दुनिया भर में चिंता जताई गई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

 पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
अपने भाषण में ट्रंप ने खास तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif का जिक्र करते हुए कहा कि हालात बेहद गंभीर थे. उनके मुताबिक, युद्ध की स्थिति बनती तो बड़े स्तर पर तबाही होती.

भारत का रुख क्या रहा?
भारत हमेशा से यह कहता आया है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष रोकने में किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी. नई दिल्ली के मुताबिक सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) स्तर की बातचीत के बाद हुआ था न कि अमेरिकी दबाव से. भारत हमेशा से कहता आ रहा है कि कश्मीर समेत सभी मुद्दे द्विपक्षीय हैं और किसी बाहरी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी. 

रूस-यूक्रेन और ईरान पर भी बोले ट्रंप
अपने भाषण में ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी सरकार रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कोशिश कर रही है. वहीं ईरान को लेकर उन्होंने कहा कि वह कूटनीतिक समाधान चाहते हैं, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
Tamil Nadu Assembly elections
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
PM Narendra Modi Israel Visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
state name
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
pm modi israel visit 2026
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
DNA
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
DNA
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
Mamata Banerjee
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
DNA
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
Illegal settlement
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर