डॉक्टर या साइको किलर? खुद ही मरीजों को देता था जहर, फिर करता था इलाज की नौटंकी, भगवान बनने के शौक में चढ़ा दी 12 लोगों की बलि
डॉक्टर या साइको किलर? खुद ही मरीजों को देता था जहर, फिर करता था इलाज की नौटंकी, भगवान बनने के शौक में चढ़ा दी 12 लोगों की बलि

French Doctor poisoned Patient: फ्रांस के डॉक्टर फ्रेडरिक पेचियर पर आरोप है कि उन्होंने 30 मरीजों को जहर दिया. इसमें से 12 लोगों की मौत हो गई. डॉक्टर पर मुकदमा चल रहा है और दोषी साबित होने पर उन्हें उम्रकैद हो सकती है. जांच में सामने आया कि वे साथियों को नीचा दिखाने और खुद को मसीहा साबित करने के लिए ऐसा करते थे.

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:28 AM IST
डॉक्टर या साइको किलर? खुद ही मरीजों को देता था जहर, फिर करता था इलाज की नौटंकी, भगवान बनने के शौक में चढ़ा दी 12 लोगों की बलि

फ्रांस के बेसनसॉन शहर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने डॉक्टरों को लेकर लोगों के मन में एक बड़ा डर पैदा कर दिया है. यहां के एक फेमस एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर फ्रेडरिक पेचियर ने 30 लोगों जहर दिया, जिससे उन्हें बचाकर खुद को मसीहा साबित कर सके. आरोप है कि उन्होंने 2008 से 2017 के बीच जानबूझकर मरीजों को जहर दिया, जिनमें से 12 की मौत हो गई. इसका मकसद सिर्फ ऑपरेशन के दौरान मरीजों को जानबूझकर कार्डिएक अरेस्ट में डालना और फिर अपनी 'बचाने की काबिलियत' दिखाकर खुद को हीरो साबित करना था. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पेचियर सहयोगियों की दवा या एनेस्थीसिया बैग में जहर या पोटैशियम जैसी चीजें मिलाकर इमरजेंसी कंडीशन पैदा करते थे. फिर खुद सामने आकर मरीजों को बचाकर अपने आत्मविश्वास और विशेषज्ञता को सबके सामने प्रमोट करते थे. सोमवार से इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है. अदालत में पेश होने से पहले पेचियर ने मीडिया से कहा कि वह पीड़ितों और उनके परिवारों की पीड़ा को समझते हैं, लेकिन इसके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानते. लेकिन केस करने वाले लोगों को दावा है कि पेचियर ने जानबूझकर दवाओं से छेड़छाड़ की ताकि दूसरे डॉक्टरों को बदनाम किया जा सके और खुद की तारीफ हो सके.

मीट खाया तो मौत तय... लाखों लोगों को हो रही ये खौफनाक बीमारी, 42% डॉक्टर्स को डिजीज के बारे में खुद नहीं पता

4 साल से 89 साल तक मरीजों के साथ किया खिलवाड़

पेचियर पर सबसे गंभीर आरोप 2016 के एक ऑपरेशन से जुड़ा है, जिसमें टेडी नाम के 4 साल के बच्चे को टॉन्सिल हटवाने के दौरान दो बार कार्डिएक अरेस्ट हुआ, लेकिन वो बच गयी. वहीं, सबसे बुजुर्ग पीड़ित एक 89 साल की महिला थी. एक और मामला 2008 का है, जिसमें 53 साल के मरीज की मौत हो गई थी. बाद में ऑटोप्सी से पता चला कि उसे एनेस्थीसिया की अधिक मात्रा दी गई थी. सरकारी वकील एतियेन मंतो ने कहा कि यह केस फ्रांसीसी न्यायिक इतिहास में अपनी तरह का पहला है. उनके अनुसार पेचियर, जो खुद को "जोर्रो" समझते थे, अपने साथियों की दवाओं के पैकेट्स में जहर मिलाते थे और फिर आपात स्थिति में 'मसीहा' की तरह प्रकट होते हैं.

कुछ लोग मानते हैं स्टार डॉक्टर

पेचियर के खिलाफ 150 से अधिक परिवारों ने अदालत में पक्ष रखा है. फिलहाल उन्हें न्यायिक निगरानी में रखा गया है. उन पर दोष साबित होने पर उम्रकैद की सजा हो सकती है. वह 2017 से मेडिकल प्रैक्टिस से दूर हैं, हालांकि उन्हें 2023 में कुछ सीमित शर्तों के साथ काम करने की अनुमति मिली थी, लेकिन बिना मरीजों के संपर्क में आए. पेचियर की छवि को लेकर राय बटी हुई है. कुछ सहयोगियों ने उन्हें ‘स्टार डॉक्टर’ कहा, तो कुछ ने उन्हें घमंडी और जोड़-तोड़ करने वाला इंसान बताया.

कानूनी मैराथन 

सालों से चली आ रही इस जांच के बाद अब जब यह केस अदालत में है, तो पूरे फ्रांस की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं. क्या डॉक्टर पेचियर निर्दोष साबित होंगे या उन्हें अपने किए की सजा मिलेगी. इसका फैसला अब अदालत करेगी. मुकदमे की सुनवाई दिसंबर 2025 तक चलेगी और इसे "कानूनी मैराथन" कहा जा रहा है.

;