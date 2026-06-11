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PoK में सेना के खिलाफ महाविद्रोह: रावलाकोट की सड़कों पर उतरे हजारों लोग, निर्दोष नागरिकों की मौत पर फूटा गुस्सा

यह रिपोर्ट रावलाकोट और PoK में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी खबरों के सोर्स, वहां के स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं और हो रहे घटनाक्रम के मुताबिक तैयार की गई है. इसमें नागरिकों की मौत के बाद उभरे जनाक्रोश, प्रदर्शनकारियों की मांगों और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, ताकि पाठकों को भरोसेमंद जानकारी मिल सके.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 11, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:37 AM IST
PoK में सेना के खिलाफ महाविद्रोह: रावलाकोट की सड़कों पर उतरे हजारों लोग, निर्दोष नागरिकों की मौत पर फूटा गुस्सा
Image Credit: AI Generated Photo

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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