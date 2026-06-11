/PoK में सेना के खिलाफ महाविद्रोह: रावलाकोट की सड़कों पर उतरे हजारों लोग, निर्दोष नागरिकों की मौत पर फूटा गुस्सा

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) के विभिन्न इलाकों से आए हजारों लोगों ने बुधवार को रावलकोट में एक बड़े प्रदर्शन में हिस्सा लिया. प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्र में हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान नागरिकों के मारे जाने और घायल होने की घटनाओं को लेकर न्याय और जवाबदेही की मांग उठाई. कई घंटों तक चले इस प्रदर्शन में लोगों ने बैनर और पोस्टर लेकर मार्च किया. रैली के दौरान नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, कथित तौर पर बल प्रयोग की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई.
सभा को संबोधित करते हुए स्थानीय राजनीतिक नेताओं और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के प्रतिनिधियों ने हालिया घटनाक्रम को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली की आलोचना की. वक्ताओं का कहना था कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों और घायलों के मामलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए ताकि वास्तविक परिस्थितियां सामने आ सकें. रैली में मौजूद नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों से भी मामले पर ध्यान देने की अपील की. उनका कहना था कि प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए वैश्विक स्तर पर निगरानी और दबाव की आवश्यकता है.
इस बीच, मानवाधिकार संगठन Amnesty International ने पीओजेके में विरोध प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई को लेकर चिंता व्यक्त की है. संगठन ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में असहमति की आवाजों को दबाने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की कोशिश की जा रही है. एमनेस्टी ने जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) को आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत "प्रतिबंधित संगठन" घोषित किए जाने के फैसले की भी आलोचना की. संगठन का कहना है कि यह कदम शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों और संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है.
रिपोर्टों के मुताबिक, क्षेत्रीय विधानसभा की संरचना को लेकर JKJAAC और प्रशासन के बीच चल रही बातचीत विफल होने के बाद तनाव और बढ़ गया. 5 जून को जब पाकिस्तान ने 27 जुलाई को क्षेत्रीय चुनाव कराने की घोषणा की, उसी दिन कई इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं निलंबित कर दी गईं. इसके साथ ही आवाजाही पर भी विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए. कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि पर्यटकों और बाहरी आगंतुकों को क्षेत्र छोड़ने की सलाह दी गई तथा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई.