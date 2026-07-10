घुटनों पर आएगी इस्लामाबाद हुकूमत? बिजली और आटे के संकट से भड़का PoK, 'मुजफ्फरबाद चलो' मार्च से घबराया पाकिस्तान

PoK Elections 2026: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) में आगामी 27 जुलाई को होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने पाकिस्तान की हुकूमत को एक बार फिर घुटनों पर लाने के लिए आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है. JAAC ने इस्लामाबाद को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए 15 जुलाई तक की समय सीमा दी है.
संगठन ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि तय वक्त के भीतर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे 'मुजफ्फरबाद चलो' के ऐतिहासिक नारे के साथ एक बार फिर से एक विशाल और लंबा मार्च शुरू करेंगे, जो इस बार का सबसे बड़ा और आखिरी विरोध प्रदर्शन होगा. इस बार आंदोलन के केंद्र में JAAC का 38 मांगों वाला एक विस्तृत चार्टर है. इनमें सबसे प्रमुख और विवादित मांग पाकिस्तान में बसे शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को पूरी तरह से खत्म करने की है. अवामी एक्शन कमेटी का साफ कहना है कि पाकिस्तान में बैठे लोगों को सीटें देने से PoK के स्थानीय नागरिकों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर होता है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
महंगाई और बिजली दरों पर भड़का गुस्सा
स्थानीय स्वायत्तता और राजनीतिक अधिकारों के अलावा ये आंदोलन सीधे तौर पर जनता की बुनियादी जरूरतों से जुड़ा है. हाल के दिनों में इस आंदोलन को PoK के कई कस्बों और शहरों में आम जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिला है. संगठन मुख्य रूप से इन मांगों को लेकर अड़ा है:
1. बिजली की दरों में भारी कटौती: स्थानीय स्तर पर बनने वाली बिजली को सस्ते दामों पर जनता को उपलब्ध कराना.
2. राशन पर सब्सिडी: सब्सिडी वाले गेहूं का आटा और अन्य बेहद जरूरी घरेलू सामानों की निर्बाध आपूर्ति.
3. हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स पर पुनर्विचार: पाकिस्तान सरकार द्वारा स्थानीय जल संसाधनों के दोहन और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स की शर्तों पर फिर से बातचीत करना.
4. गवर्नेंस और रोजगार: बेहतर स्थानीय प्रशासन, स्वायत्तता और युवाओं के लिए विकास व रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके सुनिश्चित करना.
हाल के दिनों में हुए प्रदर्शनों के दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण रही है, जहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली हैं. कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और कई नागरिकों के घायल होने की भी खबरें हैं. जानकारों का मानना है कि ये ताजा अशांति सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि दशकों से गवर्नेंस, बेकाबू महंगाई, बिजली की आसमान छूती दरों और थोपे गए राजनीतिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ लोगों का फूटता हुआ ज्वालामुखी है. अब जबकि 27 जुलाई के चुनाव सिर पर हैं, विशेषज्ञों का दावा है कि आने वाले दिनों में ये क्षेत्र हाल के वर्षों के सबसे बड़े और सबसे भीषण राजनीतिक टकराव का गवाह बन सकता है.