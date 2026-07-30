PoK में चुनावों के बीच 'खून से होली' खेल रही PAK फौज, फसाद की असल जड़ हैं ये 12 सीटें

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoK) में जारी चुनावों के बीच भारी हिंसा और स्थानीय लोगों के नरसंहार की खबरें सामने आई हैं. आसिम मुनीर की फौज के नरसंहार को पाकिस्तान की सरकारी मीडिया चुनावों के दौरान हुई हिंसक झड़प बता रही है. पहले चरण में हुए चुनावों के नतीजे आ गए हैं, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले क्यों पीओके लाशों से पटता जा रहा है. विधानसभा चुनावों और अन्य मांगों को लेकर वहां पर लंबे समय से धरना और प्रदर्शन चल रहे हैं. शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के ऊपर PAK फौज गोलियां चला रही है, क्या है इस खूनी खेल की असल वजह, आपको बताते हैं.
सेलेक्टिव नैरेटिव पर काम करने वाले तमाम मानवाधिकार संस्थाओं ने भी पीओके में लगातार प्रदर्शनकारियों की मौतों पर आंख-कान मूंदकर अपने होंठ सिल लिए हैं. PoK के लोग चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह अवैध बताकर खारिज करके प्रशासन में स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
पीओके में विधानसभा की 53 सीटें हैं. इन सीटों पर 38 लाख से ज्यादा वोटर हैं. विधानसभा की 45 पर सीधे चुनाव यानी वोटिंग होती है. आठ सीटें सरकार नॉमिनेट करती है. पीओके में दशकों से जारी अशांति की सबसे प्रमुख वजह पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए विधानसभा में आरक्षित 12 सीटें हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इन सीटों से पीओके का लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ता है और इस्लामाबाद की गद्दी पर काबिज दल को पीओके की राजनीति में अनुचित प्रतिनिधित्व मिलता है.
जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) लंबे समय से इन 12 सीटों पर आरक्षण का विरोध करती आई है. JAAC का कहना है कि इन प्रावधानों से वही कठपुतली सरकार बन जाती है, जो इस्लामाबाद के इशारों पर काम करती है. 2026 में इस बार पानी सिर के ऊपर बहने लगा तो पाकिस्तान की सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाकर उसे खत्म करने की कोशिश की.
यह कमेटी पीओके के आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरी है, जो पीओके की 12 आरक्षित सीटों को समाप्त करने के साथ आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की मांग कर रही है.
इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने पीओके के चुनावों का बहिष्कार किया है. पहले चरण में मीरपुर डिवीजन (मीरपुर, भीमबर और कोटली जिलों) की 13 सीटों पर मतदान हो चुका है. वोटों की गिनती हो चुकी है. पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) को 9 और बिलावल भुट्टों की पार्टी पीपीपी को 4 सीटें मिली हैं.
अब 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों पर वोटिंग होगी. उसके बाद अंतिम चरण की वोटिंग 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन में होगी, जहां सबसे अधिक तनाव नजर आ रहा है.
स्थानीय लोगों का आरोप है कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों के लाखों मतदाता पाकिस्तान के अन्य शहरों में रहते हैं.
इस्लामाबाद की गद्दी पर काबिज सरकार उनसे एकतरफा वोटिंग कराती है, जिससे स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है.
आरोप यह भी है कि 'शरणार्थी निर्वाचन क्षेत्रों' के कारण स्थानीय लोगों के विकास और बजट से जुड़ा गणित गड़बड़ा जाता है.
विवाद केवल सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वायत्तता की स्थानीय आकांक्षाओं और इस्लामाबाद के केंद्रीकृत नियंत्रण के बीच संघर्ष का प्रतीक है.
स्थानीय लोगों का आरोप है कि पीओके में इन 12 आरक्षित सीटों की वजह से यहां पाकिस्तान की मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों का दबदबा रहता है और पीओके के मूल निवासियों की असहमति की आवाज को दबा दिया जाता है.
दरअसल इन चुनावों का संचालन इस्लामाबाद के नियंत्रण में होता है, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N), पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) और अन्य राष्ट्रीय दलों का दबदबा है. कई स्थानीय निवासी इन दलों को इस्लामाबाद के प्रतिनिधि मानते हैं, न कि पीओके की जनता के. इसी वजह से कि वास्तविक प्रतिनिधित्व की मांग पीओके में लगातार तेज हो रही है.
1960 में लागू चुनावी व्यवस्था से इस आइडिया की शुरुआत हुई.
1964 के कानून में इसे और मजबूत किया गया.
1970 के कानून में भी इसे बरकरार रखा गया.
1974 के अंतरिम संविधान में इसे औपचारिक संवैधानिक दर्जा मिला.
2018 में संविधान के 13वें संशोधन के जरिए इसे फिर से पुष्टि दी गई.
नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने झोंकी पूरी ताकत.
2021 में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सरकार बनी थी. 2026 में इस बार पीटीआई ने चुनावों का बहिष्कार किया है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि पीओके में पाकिस्तान का राजनीतिक वर्चस्व इस्लामाबाद की पकड़ को और मजबूत करता है. कम मतदान, चुनाव बहिष्कार और हिंसक झड़पें इन चुनावों की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. उनके मुताबिक पीओके के चुनाव स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनने के बजाय पाकिस्तान के नियंत्रण को मजबूत करने की टूलकिट बन गए हैं.
2023 में गठित JAAC नागरिक समाज संगठनों, वकीलों, व्यापारियों, छात्रों और स्थानीय कार्यकर्ताओं का एक संयुक्त मंच है. कम समय में ही यह पीओजेके का सबसे प्रभावशाली जनआंदोलन बन गया, इससे घबराई पाकिस्तान सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया.
अपनी मांगों को लेकर JAAC धरना, हड़ताल और मुजफ्फराबाद तक की पदयात्राएं आयोजित करता आया है. आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद इसके नेता शांत नहीं बैठे हैं.
JAAC अपने इस आंदोलन में गिरफ्तार लोगों की रिहाई और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमें वापस लेने की मांग करने के साथ-साथ आर्थिक असमानता खत्म करने की मुखर वकालत कर रहा है.
भारत ने पीओके में हिंसा की निंदा करते हुए विरोध किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सभी हिस्से, जिनमें पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं, भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं. Pok में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के शोषण, लोगों के बुनियादी अधिकारों से वंचित रखने और सरकारी दमन का नतीजा हैं.'