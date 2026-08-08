/PoK में खुला पाकिस्तान का चुनावी ढोंग! 7 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, भारत बोला- ये सिर्फ एक मजाक

PoK Election Postponed: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में दिखावटी चुनावी प्रक्रिया की पोल एक बार फिर खुल गई है. क्षेत्र में जारी भीषण जन-आक्रोश और कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए PoK चुनाव आयोग ने 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले तीसरे चरण के मतदान को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है. दूसरी ओर, भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस पूरी चुनावी कवायद को खारिज करते हुए इसे महज एक बड़ा मजाक और पाकिस्तान के अवैध कब्जे को छिपाने का ढोंग करार दिया है.
PoK चुनाव आयोग द्वारा जारी औपचारिक बयान के अनुसार, पुंछ जिले और सुधनोती (पलांद्री) की कुल 7 सीटों पर 10 अगस्त को प्रस्तावित मतदान अब नहीं होगा. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि होम सेक्रेटरी की ओर से मिली सुरक्षा रिपोर्ट में इन क्षेत्रों में भड़की हिंसा और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी. हालांकि, बाग जिले की 3 और हवेली की 1 सीट पर तय समय के अनुसार ही मतदान कराया जाएगा. स्थगित की गई 7 सीटों पर आगे वोटिंग कब होगी, इस पर फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है.
PoK में पहले (27 जुलाई) और दूसरे चरण (2 अगस्त) के मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले थे. यह जन-आक्रोश मुख्य रूप से 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) के नेतृत्व में हो रहा है, जिसे पाकिस्तानी हुकूमत ने गैरकानूनी घोषित कर रखा है. JAAC के मुताबिक, चुनाव के शुरुआती दौर में हुए हिंसक प्रदर्शनों में ही 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई. जून की शुरुआत से अब तक पाकिस्तानी सेना और पुलिस की बर्बरता के कारण इलाके में 400 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं.
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के इस चुनावी नाटक की कड़े शब्दों में निंदा की. उन्होंने साफ कहा कि PoK में चल रहा यह दिखावटी चुनावी काम केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे और क्षेत्र में जारी गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने की एक नाकाम कोशिश है. वहां की जनता का बड़ा विरोध पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण और बुनियादी अधिकारों के दमन का सीधा नतीजा है. यह चुनाव पूरी तरह से एक मजाक है.
PoK की कथित कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 53 सीटें हैं, जिनमें से 45 प्रत्यक्ष सीटों पर चुनाव हो रहे हैं (8 सीटें आरक्षित हैं). शुरुआती नतीजों और रुझानों में शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) 34 में से 24 सीटें जीतकर आगे चल रही है. वहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) पिछड़ने के बाद पूरी चुनावी प्रक्रिया में भारी धांधली और हेरफेर के आरोप लगा रही है, जिससे इस चुनावी नाटक की निष्पक्षता पर खुद पाकिस्तान के भीतर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं.