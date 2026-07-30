PoK को 'Pakistani Kashmir' बताने पर विवादों में घिरा NYT, भारत ने दर्ज कराया कड़ा विरोध; क्या अमेरिकी अखबार मांगेगा माफी?

पीओके में प्रदर्शनकारियों के ऊपर दमन का दौर जारी है. पुलिस और फौज की फायरिंग में 34 लोगों की मौत हो चुकी है. पीओके के लोगों ने इन मौतों को हत्या करार देते हुए शहबाज शरीफ की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सरकारी दमन के दौरान दर्जनों लोगों की मौत की खबरें और तस्वीरें दुनियाभर के सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर वायरल हैं, लेकिन अमेरिकी अखबार NYT पर प्रोटेस्ट में हुई मौत के आंकड़ों को डाउनप्ले करने वहीं आंदोलन में पुलिस-प्रशासन की फायरिंग से हुई मौतों को कमतर दिखाने का आरोप लगा है.
अमेरिका के 175 साल पुराना और प्रतिष्ठित माना जाने वाला अखबार आज सवालों के घेरे में इसलिए है, कि इसने ना तो पीओके में पाकिस्तानी फौज की फायरिंग की सही रिपोर्टिंग की, बल्कि इसमें जो लोग मारे गए, उन्हें भी पुलिस के साथ हुई झड़प में मौत करार दिया.
आखिर किस एजेंडे के तहत अमेरिका के सबसे पुराने अखबारों में से एक न्यूयार्क टाइम्स को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की चीखें नहीं सुनाई दी.
PoK की आवाम ने शांति पूर्ण प्रदर्शनों पर पाकिस्तानी जनरल मुनीर के हर जुल्मों सितम की कहानी दुनिया के सामने सुनाई. इंटरनेशनल मीडिया से सच छापने की अपील की.
क्या न्यूयार्क टाइम्स पर कोई खास दबाव है, जो उसे ना तो इंटरनेशनल मीडिया से मार्मिक अपील नहीं सुनाई दी?
आखिर कैसा एजेंडा है, जो न्यूयार्क टाइम्स को रावलाकोट की एक बेटी का अंग्रेजी में दिया सुबकता बयान भी नहीं सुनाई दिया?
अमेरिका के 175 साल पुराना और प्रतिष्ठित माना जाने वाला अखबार आज सवालों के घेरे में इसलिए है, कि इसने ना तो पीओके में पाकिस्तानी फौज की फायरिंग की सही रिपोर्टिंग की, बल्कि इसमें जो लोग मारे गए, उन्हें भी पुलिस के साथ हुई झड़प में मौत करार दिया.
पढ़िए ये अखबार क्या लिखता है.
यानी PoK हिंसा पर ऐसी रिपोर्टिंग? NYT को लोगों का नरसंहार महज वोटिंग के दौरान झड़प दिखती है. अधिकारियों के मुताबिक प्रतिबंधित सिविल राइट्स ग्रुप के सपोर्टर्स और पुलिस के बीच झड़प में दर्जनों लोगों की मौत हुई है.
अब जरा इस अखबार की भाषा और पीओके को लेकर उसका पूर्वाग्रह समझिए. कश्मीर के जिस हिस्से को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसे न्यूयार्क टाइम्स एक तो पाकिस्तानी कश्मीर लिख रहा है, और दूसरी बात पीओके में हुई लॉन्ग मार्च पर सेना ने जिस तरह एके-47 से फायरिंग की, उसे पुलिस और प्रदर्शनकारियों को झड़प बता रहा है.
सोचिए, 175 साल पुराने अखबार के रिपोर्टर और संपादकों की क्या मति मारी गई है, या वो किसी दबाव में काम कर रहे हैं, जो पीओके, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तानी कश्मीर लिख दिया?
न्यूयार्क टाइम्स की इस आपत्तिजनक हेडलाइन पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त ऐतराज जताया है. अमेरिका में भारतीय दूतावास ने लिखा- 'न्यू यार्क टाइम्स की ‘बायस्ड’ हेडलाइन'.
अमेरिका में भारतीय दूतावास ने अपने बयान में लिखा- 'पाकिस्तानी कश्मीर' जैसी कोई पहचान नहीं है. इसके लिए सही शब्द 'पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK)' है. पाकिस्तान ने भारत के इस हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है. इस इलाके में आम नागरिकों के साथ हिंसा और दमन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करते समय अंतरराष्ट्रीय मीडिया को तथ्यों के अनुरूप ही शब्दों का चयन करना चाहिए.'
भारत पहले भी पीओके में पाकिस्तानी सेना द्वारा की जा रही हिंसा की आलोचना कर सका है, बल्कि इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का ध्यान खीचने की कोशिश की है.
पीओके को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का रुख हमेशा साफ रहा है. जब कोई विदेशी संस्थान या मीडिया संगठन PoK की जगह किसी गलत शब्द का इस्तेमाल करता है, तो भारत इसे महज़ भाषाई गलती नहीं, बल्कि एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा करार देता है. भारत पहले भी कई बार अंतरराष्ट्रीय मीडिया और विदेशी सरकारों के सामने अपनी बात मजबूती से रख चुका है.
न्यूयार्क टाइम्स में छपी जिस रिपोर्ट को लेकर विवाद हुआ, उसमें PoK में चुनाव के दौरान बढ़ते तनाव का जिक्र था, जहां हाल के दिनों में पुलिस और 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) से जुड़े प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार तीखी झड़पें हुई हैं.
स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली के बढ़ते दाम, कमरतोड़ महंगाई, बुनियादी अधिकारों की अनदेखी और चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी के खिलाफ ये गुस्सा भड़का है.
स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले तीन दिन में 34 से ज्यादा की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं. इस पर पाकिस्तानी सेना का जुल्म ये, कि हताहतों की संख्या छिपाने के लिए अस्पतालों में दबिश देकर लाशें उठाकर ले जा रही है.
अगर पीओके पर सही रिपोर्ट करनी है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार को इन खबरों का संज्ञान लेना चाहिए. भारत की मांग है, कि पीओके पर हुई गलत रिपोर्टिंग में न्यूयार्क टाइम्स को सुधार के साथ माफी मांगनी चाहिए.