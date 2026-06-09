/सात समंदर पार पाकिस्तान की थू-थू! PoJK में जुल्म के खिलाफ लंदन की सड़कों पर फूटा कश्मीरियों का गुस्सा

Kashmiri Diaspora Protest In UK Against Pakistan: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में चल रहा तनाव अब सात समंदर पार ब्रिटेन (UK) की सड़कों तक पहुंच गया है. PoJK में पाकिस्तानी सरकार और सेना की क्रूर कार्रवाई, इंटरनेट पाबंदी और नागरिकों की मौत के खिलाफ UK में रहने वाले सैकड़ों कश्मीरी प्रवासियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है. ताजा जानकारी के अनुसार, लंदन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से लेकर ब्रिटेन के कई बड़े शहरों में पाकिस्तानी राजनयिक मिशनों के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं.
इस पूरे उबाल की नींव महीनों पहले आर्थिक तंगी और बुनियादी अधिकारों की मांग के साथ पड़ी थी. जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के बैनर तले स्थानीय लोग महीनों से बढ़ती महंगाई, आटे-भोजन की किल्लत और बिजली के भारी-भरकम बिलों के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे थे. स्थिति तब विस्फोटक हो गई जब पाकिस्तानी सरकार ने इस अधिकार समूह (JAAC) पर आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत औपचारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया. आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स और पंजाब पुलिस सहित भारी अर्धसैनिक बलों को रावलकोट और आसपास के नागरिक इलाकों में तैनात कर दिया गया. आरोप है कि सुरक्षा बलों ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाईं, जिससे कई नागरिकों की जान चली गई और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं.
Pakistani media person showing the middle finger to the PoJK protestors infront of Pakistani High Commission. The “Kashmir solidarity” of Pakistani occupiers only lasted so long. pic.twitter.com/Z4glOKzbK1
Manu Khajuria (@KhajuriaManu) June 8, 2026
इस बीच, जम्मू-कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस (JKNIA) के अध्यक्ष महमूद कश्मीरी ने दर्द बयां करते हुए कहा कि पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में भारी हथियारों से लैस लोग PoJK में घुस आए हैं. हम अपने उन युवाओं का नरसंहार देख रहे हैं जो सिर्फ बुनियादी आर्थिक और सामाजिक सम्मान मांग रहे थे.
WATCH | Bradford, UK | Mahmood Kashmiri, Chairman of Jammu Kashmir National Independence Alliance (JKNIA), UK says, "...Pakistan has deployed thousands of its forces into the Pakistan-administered areas of Jammu and Kashmir, and these forces have begun a massacre there... A… https://t.co/8I897hqO6d pic.twitter.com/HAVJfh3M5Z
ANI (@ANI) June 8, 2026
हाथों में सरकार विरोधी नारे और बुनियादी मानवाधिकारों की मांग वाले बैनर थामे प्रदर्शनकारियों ने लंदन, ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम और मैनचेस्टर की सड़कों को जाम कर दिया है. प्रवासियों के इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह PoJK में किया गया इंटरनेट और मोबाइल ब्लैकआउट है. कई दिनों से लोग अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं. जाने-माने राजनीतिक कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्ज़ा ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगाते हुए कहा है कि ये नाकेबंदी दुनिया की नजरों से सरकारी ज्यादतियों और सेना के अत्याचारों को छिपाने की एक सोची-समझी साजिश है.
NEW: Video shows protests outside Pakistan’s High Commission in London
British Kashmiris wave the flag of PoK and protest killings and blackouts by the Pakistani government pic.twitter.com/gr7AGGTEh6
Shashank Mattoo (@MattooShashank) June 8, 2026
PoJK के इस मानवीय संकट ने अब अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींच लिया है. ब्रिटिश सांसदों पर उनके निर्वाचन क्षेत्रों में रहने वाले कश्मीरी मूल के लोगों का भारी दबाव है कि वे इस मुद्दे को ब्रिटिश संसद में उठाएं. लंदन में पाकिस्तानी मिशन के बाहर डटे प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक इंटरनेट बहाल नहीं होता, राजनीतिक कैदी रिहा नहीं किए जाते और पाकिस्तानी सेना नागरिक इलाकों से पीछे नहीं हटती, तब तक ये नाकेबंदी और प्रदर्शन जारी रहेगा. आयोजकों ने चेतावनी दी है कि अगर रावलकोट में हिंसा तुरंत नहीं रुकी, तो वे अपने इस आंदोलन को संयुक्त राष्ट्र (UN) मुख्यालय और अन्य अंतरराष्ट्रीय दूतावासों तक ले जाएंगे.