/हीरामंडी की नाजायज औलाद...! PoK नेता का फूटा गुस्सा, PAK Army को रावलकोट खाली करने का दिया अल्टीमेटम

PoK Protests: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) पर इस्लामाबाद का प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण अब पूरी तरह ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच गया है. इलाके के कद्दावर नागरिक अधिकार नेता सरदार अम्मान खान ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को रावलकोट शहर तुरंत खाली करने का सीधा और अंतिम अल्टीमेटम दे दिया है. इस ऐतिहासिक कदम ने रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में हड़कंप मचा दिया है.
रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में उमड़े हजारों लोगों के भारी हुजूम को संबोधित करते हुए, प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के मुख्य सदस्य सरदार अम्मान खान ने पाकिस्तानी हुकूमत को खुलेआम ललकारा. गुस्से से लाल खान ने पाकिस्तानी मीडिया चैनलों पर जमकर भड़ास निकाली, जो स्थानीय शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं. सरकारी प्रोपेगैंडा को कैमरे पर गलत बताते हुए खान ने पाकिस्तानी मीडिया को हीरा मंडी की नाजायज औलाद कहकर खारिज कर दिया और कहा कि इन्हें जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं है.
अपने बेहद तीखे भाषण में खान ने कहा कि इस्लामाबाद में बैठी सरकार सिर्फ बाहरी आकाओं के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली है. उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक हमला बोलते हुए खुलेआम ऐलान किया कि पाकिस्तान का असली बाप अमेरिका है, और कश्मीरी जनता अब विदेशी हितों के आगे अपने संवैधानिक और आर्थिक अधिकारों का सौदा नहीं होने देगी.
अम्मान खान ने PoK में फ्रंटियर फोर्सेज द्वारा की जा रही बर्बर सैन्य कार्रवाई और हिंसा की कड़ी निंदा की. उन्होंने सवाल उठाया कि जो हुकूमत जनता को आटा और बिजली जैसी बुनियादी चीजें नहीं दे सकती, उसे अपने ही नागरिकों पर असॉल्ट राइफलें तानने का क्या नैतिक अधिकार है? उन्होंने याद दिलाया कि पिछले 80 सालों से इस क्षेत्र का इतिहास पूरी तरह शांतिपूर्ण और सांप्रदायिक भाईचारे का रहा है, और मुजफ़्फराबाद असेंबली में बैठे भ्रष्ट राजनेता केवल चुनावी फायदों के लिए हिंसा भड़काते आए हैं. रावलकोट को इस आंदोलन का दिल बताते हुए उन्होंने घोषणा की कि 15 जुलाई को पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक और ऐतिहासिक मार्च निकाला जाएगा, जिसे पीछे नहीं धकेला जा सकता.
शीर्ष भारतीय खुफिया सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, PoK में भड़का ये जन-विद्रोह पाकिस्तान के आर्थिक और सुरक्षा ढांचे में आई गहरी दरारों को उजागर करता है. जो आंदोलन शुरू में बेकाबू महंगाई, बिजली के भारी-भरकम बिलों और गेहूं पर मिलने वाली सब्सिडी को अचानक खत्म करने के खिलाफ शुरू हुआ था, वह अब इस्लामाबाद के शासन को पूरी तरह उखाड़ फेंकने के आंदोलन में बदल चुका है.
खुफिया सूत्रों का कहना है कि स्थानीय जनता के इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान सेना और आईएसआई (ISI) का दोहरा चरित्र है. रावलपिंडी ने दशकों तक इस कब्जे वाले इलाके का इस्तेमाल जैश-ए-मोहम्मद जैसे खतरनाक और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में किया, जिन्हें रावलकोट की सड़कों पर खुलेआम हथियारों के साथ रैलियां करने की छूट थी. लेकिन आज, जब आम कश्मीरी अपने हक के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पैसों की तंगी से जूझ रही पाकिस्तानी सेना उन्हीं हथियारों को अपने नागरिकों के सीने पर तान रही है और उन्हें आतंकवादी घोषित कर रही है.
इस जन आंदोलन को कुचलने के लिए इस्लामाबाद ने PoK का पूरी तरह से इकोनॉमिक ब्लॉकेड (आर्थिक नाकेबंदी) कर दिया है. वहां आटे और जरूरी अनाज की सप्लाई रोक दी गई है, जीवन रक्षक दवाएं बंद हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी काट दी गई है.
पाकिस्तान की इस क्रूरता का उल्टा असर शुरू हो गया है. जो पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर खुद को कश्मीरियों का हमदर्द बताता था, उसकी असलियत पूरी तरह बेनकाब हो गई है. भुखमरी और लाचारी के शिकार स्थानीय लोगों और अम्मान खान जैसे नेताओं ने अब लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के रास्ते खोलने की जोरदार मांग शुरू कर दी है, ताकि भारत से तुरंत मानवीय सहायता और भोजन की सप्लाई ली जा सके. कश्मीरी हितों का रखवाला होने का पाकिस्तान का खोखला दावा अब पूरी तरह से बिखर चुका है.