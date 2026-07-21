/वोट देना हमारे शहीदों के साथ विश्वासघात... PoK में चुनाव से पहले बवाल, कश्मीरी नेता ने जनता से की भावुक अपील

PoK Protest: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में विधानसभा चुनावों को लेकर गर्माहट बढ़ गई है. बता दें कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने खुलकर चुनाव का विरोध करते हुए पूरे इलाके के लिए लोगों से चुनाव का पूरी तरह बहिष्कार करने की अपील की. इसको लेकर JAAC के कोर सदस्य और प्रमुख नेता उमर नजीर कश्मीरी ने भाषण के जरिए लोगों से चुनाव प्रक्रिया से दूर रहने का आग्रह किया.
उमर नजीर कश्मीरी ने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि खुदा के लिए इतिहास के इस बेहद नाजुक समय को समझें. उन्होंने चुनाववों को दिखावा बताते हुए कहा कि इसमें हिस्सा लेने से उन ताकतों को वैधता मिलेगी, जिन्हें वे PoK में हाल ही में हुई हिंसा, जन आंदोलन के दमन और पॉलिटिकिल प्रेशर के लिए जिम्मेदार मानते हैं.
उमर नजीर कश्मीरी ने इलेक्शन में खड़े उम्मीदवारों और उन्हें समर्थन देने वालों पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हैं, चुनाव लड़ रहें या दूसरों से चुनाव लड़वा रहे हैं, वे सभी हमारे शहीदों को मारने वाले उनके कातिल हैं. उन्होंने कहा,' वे हमारी कमी के कातिल हैं और हमारे अधिकारों के कातिल हैं. उन्होंने 5 जून 2026 से अबतक हुई हिंसा का आरोप भी उन्हीं पर लगाया. कश्मीरी ने कहा कि इन्हीं लोगों ने सुरक्षा बलों को बुलाया और भारी विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें भारी मात्रा में तैनात किया.
उमर नजीर कश्मीरी ने भाषण के आखिरी में भावुक होकर नागरिकों से चुनाव में हिस्सा न लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि बेहद दुख-दर्द के साथ हम आपसे अपील करते हैं कि अगर किसी के भी मन में मुल्क के लिए जरा सी भी मोहब्बत हो, हमारे शहदों के रक्त का सम्मान करता और हमारे घायल कैदियों के प्रति समर्पित है, तो इस दिखावटी चुनाव को सीधे-सीधे मना कर दें.
बता दें कि इस साल की शुरुआत से ही PoK में बढ़ती बिजली की दरों, महंगाई और खराब शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इसमें JAAC प्रमुख आवाजों में शामिल रहा है. ये प्रदर्शन शुरुआत में शांतिपूर्ण रहे, लेकिन बाद में से हिंसक झड़पों में बदल गए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई. प्रदर्शन के बीच कई प्रदर्शनकारी घायल हुए और कई गिरफ्तार हुए. इसके बाद से ही JAAC लगातार PoK की प्रशासन, मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी और सुरक्षा बलों की आलोचना कर रहा है. संगठन ने स्थानीय सरकार पर जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया.