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वोट देना हमारे शहीदों के साथ विश्वासघात... PoK में चुनाव से पहले बवाल, कश्मीरी नेता ने जनता से की भावुक अपील

Election In PoK: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में हिंसक प्रदर्शन के बीच विधानसभा चुनावों को लेकर विरोध शुरू हो गया है. जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने इस चुनाव का खुलकर विरोध किया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 21, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:28 PM IST
वोट देना हमारे शहीदों के साथ विश्वासघात... PoK में चुनाव से पहले बवाल, कश्मीरी नेता ने जनता से की भावुक अपील
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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