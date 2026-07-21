/वोट देना हमारे शहीदों के साथ विश्वासघात... PoK में चुनाव से पहले बवाल, कश्मीरी नेता ने जनता से की भावुक अपील

बता दें कि इस साल की शुरुआत से ही PoK में बढ़ती बिजली की दरों, महंगाई और खराब शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इसमें JAAC प्रमुख आवाजों में शामिल रहा है. ये प्रदर्शन शुरुआत में शांतिपूर्ण रहे, लेकिन बाद में से हिंसक झड़पों में बदल गए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई. प्रदर्शन के बीच कई प्रदर्शनकारी घायल हुए और कई गिरफ्तार हुए. इसके बाद से ही JAAC लगातार PoK की प्रशासन, मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी और सुरक्षा बलों की आलोचना कर रहा है. संगठन ने स्थानीय सरकार पर जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया.