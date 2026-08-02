Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /POK में भड़का जन-आक्रोश...घर में घुसकर बरसाईं गोलियां, चुनाव के दूसरे चरण में भी कसाई बनी मुनीर की सेना

POK में भड़का जन-आक्रोश...घर में घुसकर बरसाईं गोलियां, चुनाव के दूसरे चरण में भी कसाई बनी मुनीर की सेना

PoK Protests: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoJK) के मुजफ्फराबाद में विधानसभा चुनाव के लिए 2 अगस्त यानी आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा था. इस दौरान पुलिस और पाक रेंजर्स द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में कई लोगों की मौत होने की खबर है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Aug 02, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:06 PM IST
POK में भड़का जन-आक्रोश...घर में घुसकर बरसाईं गोलियां, चुनाव के दूसरे चरण में भी कसाई बनी मुनीर की सेना
Image Credit: Pok protest muzaffarabad

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'कमर का साइज बदले या जेब हो खाली...' शेफाली शाह ने बताई सच्चे दोस्तों की पहचान
2
3
4
5