/PAK फौज के सितम के बाद भड़की PoK की जनता, कहा- हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं...कहीं दूसरे दरवाजे ना खुल जाएं

Pakistan PoK protest news: पाकिस्तान का बेरहम चेहरा सिंध से लेकर खैबर-पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक लगातार बेनकाब हो रहा है. ताजा मामले में पीओके के रावलकोट में बीती रात तब हड़कंप मच गया, जब कई दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर आसिम मुनीर की PAK फौज का नया कहर टूटा. पाकिस्तान की सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर ड्रोन से घातक हमला किया.
पाकिस्तान की संघीय सरकार का विरोध कर रही अवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि प्रदर्शन स्थल पर ड्रोन के जरिए टाइमर लगे 4 आरडीएक्स लगे जैसे विस्फोटक डिवाइस गिराए गए. हालांकि इसमें किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ. ऐसी खतरनाक परिस्थितियों को लगातार झेलकर तंग आ चुकी पीओके की जनता ने खुद को पाकिस्तान के नियंत्रण से आजाद होने का ऐलान किया है.
पीओके में कई दिन से जारी सरकार विरोधी आंदोलन मंगलवार को उस समय उग्र हो उठा, जब प्रदर्शनकारियों ने खुले तौर पर पाकिस्तान से आजाद होने का ऐलान किया. हजारों की तादाद में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है.
इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पाक फौज और पीएमएल (एन) की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर इस्लामाबाद ने क्षेत्र में जरूरी खाद्य सामग्री की आपूर्ति रोकना जारी रखा तब उन्हें मजबूरी में दूसरे रास्ते तलाशने को मजबूर होना पड़ेगा.
पीओके का रावलाकोट स्थित ईदगाह ग्राउंड बीते चार दिनों से पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन का एपिसेंटर बना हुआ है. शांति पूर्व शुरू हुए विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए आसिम मुनीर की फौज द्वारा अपनाए गए दमनकारी तरीकों से बेहाल लोगों का कहना है कि मशीन गन की गोलियों से लेकर रॉकेट से हमें निशाना बना रही सरकार को कश्मीरियों की ताकत का अंदाजा नहीं है, हम उनकी (पाकिस्तान सरकार ) की सारे मुगालते फौरन दूर कर देंगे.
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लंबे समय से राशन और अन्य बुनियादी जरूरतों की चीजों की आवाजाही बाधित की जा रही है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
PoK के नेता सरदार अमान खान ने कहा, 'हमें आपके राशन की जरूरत नहीं है, आपको हमारी जरूरत है. अगर सप्लाई रुकी रही, तो लोगों को जिंदा रहने के लिए दूसरे रास्ते खोजने पर मजबूर होना पड़ेगा. कहीं ऐसा न हो दूसरे रास्ते खुल जाएं.'
आपको बताते चलें कि पीओके में कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन जम्मू-कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के दौरान हो रहे हैं.
पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस महीने की शुरुआत में आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ है. भीड़ घटने के बजाए बढ़ती जा रही है.