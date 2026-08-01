/PoK की बेकाबू बगावत से थर-थर कांपी पाक सेना! नाकामी छिपाने को असीम मुनीर ने रचा LoC दौरे का नया ड्रामा

Asim Munir LoC Visit: पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ सुलगती विद्रोह की आग अब बेकाबू हो चुकी है. अपनी ही जनता के प्रचंड आक्रोश और लगातार हो रहे नागरिक प्रदर्शनों से घबराई पाकिस्तानी सेना ने अब अपना पुराना और कुख्यात पैंतरा आजमाना शुरू कर दिया है. पीओके के अंदरूनी हालात से दुनिया का ध्यान भटकाने और वहां के नागरिकों पर जारी अत्याचारों को छिपाने के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर खुद नियंत्रण रेखा (LoC) के अग्रिम इलाकों के दौरे पर पहुंचे हैं.
पीओके में बुनियादी सुविधाओं की किल्लत, महंगाई और सेना के दमनकारी रवैये के खिलाफ आम जनता और महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी हैं. पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रदर्शनकारियों पर किए जा रहे बल प्रयोग ने आग में घी डालने का काम किया है. जगह-जगह हो रहे हिंसक प्रदर्शनों ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है.
आंतरिक बगावत को दबाने और भारत विरोधी उन्माद फैलाने की नियत से पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर अचानक हलचल बढ़ा दी है. केल, जुरा, नीलम घाटी, लीपा वैली और गुलपुर के लगभग 80 किलोमीटर के दायरे में अतिरिक्त सैनिकों और पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है. सुरक्षा विशेषज्ञों का साफ मानना है कि जब-जब पीओके में आंतरिक असंतोष बढ़ता है, तब-तब पाकिस्तानी सेना भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराकर सीमा पर तनाव पैदा करने की कोशिश करती है.
पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी और साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकस हैं. भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ (CRPF) ने एलओसी से सटे अग्रिम इलाकों में अपनी निगरानी और गश्त कई गुना बढ़ा दी है. सीमा पार आतंकी लॉन्च पैड्स और पाकिस्तानी पोस्टों की हरकतों पर आधुनिक ड्रोनों और सर्विलांस उपकरणों से चौबीसों घंटे पैनी नजर रखी जा रही है. भारतीय जवानों को स्पष्ट निर्देश हैं कि सीमा पार से होने वाली किसी भी दुस्साहस या घुसपैठ की कोशिश का तत्काल जवाब दिया जाए.