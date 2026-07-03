Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /भीख मांगते पाकिस्तान को PoK का तमाचा! 80000 की भीड़ ने दी चेतावनी- मांगें पूरी करो, वरना भारत से मिला लेंगे हाथ

भीख मांगते पाकिस्तान को PoK का तमाचा! 80000 की भीड़ ने दी चेतावनी- 'मांगें पूरी करो, वरना भारत से मिला लेंगे हाथ'

Rawalakot Protests: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के रावलकोट में 80 हजार से अधिक प्रदर्शनकारियों के बीच अवामी एक्शन कमेटी के नेता अमन खान ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना ने ही कश्मीरियों को बंदूकें दीं और अब उन्हें ही आतंकवादी कह रही है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jul 03, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:53 AM IST
भीख मांगते पाकिस्तान को PoK का तमाचा! 80000 की भीड़ ने दी चेतावनी- 'मांगें पूरी करो, वरना भारत से मिला लेंगे हाथ'
Image Credit: PoK Protests

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली जल बोर्ड की चेतावनी! आप इन इलाकों में रहते हैं, तो अभी से पानी स्टोर कर लें
Delhi news50 min ago
2
India-Japan News in Hindi54 min ago
3
SS Rajamouli54 min ago
4
weather update1 hr ago
5
rashifal by ajay bhambi1 hr ago