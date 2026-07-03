भीख मांगते पाकिस्तान को PoK का तमाचा! 80000 की भीड़ ने दी चेतावनी- 'मांगें पूरी करो, वरना भारत से मिला लेंगे हाथ'

PoK Protests: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में इस्लामाबाद हुकूमत के खिलाफ भड़का जनआक्रोश अब एक ऐतिहासिक क्रांति का रूप ले चुका है. PoK में जारी अधिकारों की लड़ाई और विरोध प्रदर्शन अब 24वें दिन में प्रवेश कर गए हैं. रावलकोट के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में 80000 से भी ज्यादा प्रदर्शनकारियों का सैलाब उमड़ा, जहां ज्वॉइट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के कद्दावर नेता सरदार अमन खान ने मंच से पाकिस्तान सरकार और उसकी राज्य प्रायोजित आतंकवाद की धज्जियां उड़ा कर रख दीं.
अमन खान ने सीधे पाकिस्तानी सेना पर वार करते हुए वह सच सार्वजनिक कर दिया, जिसे पाकिस्तान हमेशा दुनिया से छिपाता आया है. उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री ही थी, जिसने सबसे पहले कश्मीरियों के हाथों में हथियार थमाए थे और आज वही हुकूमत हक मांगने पर कश्मीरियों को आतंकवादी बता रही है.
रावलकोट में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए सरदार अमन खान ने पाकिस्तानी हुकूमत के दोहरे चरित्र को बेनकाब किया. उन्होंने कहा कि यह कोई और नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तानी सेना थी जिसने शुरू में कश्मीरियों को बंदूकें दीं और जम्मू-कश्मीर में हथियारों तथा गोला-बारूद की खेप पहुंचाई. और आज, देखिए इनकी हिम्मत... ये हमें ही आतंकवादी कह रहे हैं!.
खान ने पिछले साल फरवरी में रावलकोट में हुए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक बड़े जलसे का जिक्र किया. उन्होंने याद दिलाया कि कैसे खुलेआम एके-47 और नंगी तलवारें लहराते हुए आतंकवादियों ने शहर में मार्च निकाला था और उन्हें रोकने के बजाय रावलकोट के डिप्टी कमिश्नर ने न सिर्फ रैली की इजाजत दी, बल्कि सरकारी सुरक्षा भी मुहैया कराई थी. प्रशासन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर साहब, आप यहां बंदूकों और तलवारों के साथ आतंकियों की रैलियां करवाते थे, याद है? और आज आप अपने हक के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले इस जमीन के असली वारिसों को आतंकवादी कहेंगे?
रावलकोट के इस प्रदर्शन में पाकिस्तान से पूरी तरह नाता तोड़ने की सुगबुगाहट साफ देखी गई. प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि यह इलाका अब इस्लामाबाद के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेगा.
ज्वॉइट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी सरकार को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर आंदोलन की सभी 38 मांगों को तुरंत लागू नहीं किया गया, तो यह विरोध सिर्फ बुनियादी अधिकारों (जैसे बिजली और आटे पर सब्सिडी) तक सीमित नहीं रहेगा.
ये आंदोलन सीधे तौर पर 'पाकिस्तान भारत का कब्जा छोड़ो और PoK खाली करो' के नारे में बदल जाएगा. बता दें कि दो दिन पहले भी रावलकोट में हुए प्रदर्शनों में वक्ताओं ने मंच से इस्लामाबाद को सीधी चेतावनी दी थी कि वे अब पाकिस्तान के कंट्रोल को खारिज करते हैं और अपने भविष्य के लिए भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं.
सरदार अमन खान ने अपने भाषण में जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का संवैधानिक हिस्सा नहीं रहा है. सच तो यह है कि पाकिस्तान को खुद सर्वाइवल के लिए इस इलाके के संसाधनों (जैसे पानी और बिजली) की सबसे ज्यादा जरूरत है, न कि PoK को पाकिस्तान की. यह आंदोलन अब सिर्फ PoK की वादियों तक सीमित नहीं रह गया है.
विदेशों (यूके, यूरोप और अमेरिका) में रहने वाले कश्मीरी डायस्पोरा के लोगों ने भी इस आंदोलन के समर्थन में दुनिया के अलग-अलग देशों में बने पाकिस्तानी दूतावासों के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं. 80000 की इस भीड़ और अंतरराष्ट्रीय दबाव ने इस्लामाबाद की शहबाज शरीफ सरकार और रावलपिंडी में बैठे सैन्य आकाओं की नींद उड़ा दी है.